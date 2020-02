Tourné vers l'avenir, l'OIIQ célèbre aujourd'hui son 100e anniversaire

Faire face aux défis de santé de demain!

MONTRÉAL, le 14 févr. 2020 /CNW Telbec/ - L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a consacré ce siècle d'existence à façonner les soins infirmiers afin que tous les Québécois aient accès à des soins de santé de qualité et sécuritaires. Fort de ses quelque 76 000 membres et 16 000 étudiants immatriculés, l'OIIQ met en œuvre aujourd'hui sa planification stratégique 2020-2023. Cette planification stratégique guide sa vision d'avenir afin de préparer les infirmières et infirmiers du futur à relever les défis de demain et de permettre à l'OIIQ de mener à bien sa mission de protection du public. Par ailleurs, en ce jour de célébration, l'OIIQ lance également la programmation des activités du centenaire qui se déploieront jusqu'en novembre 2020.

Planification stratégique 2020-2023 : une vision forte et concertée

Pour sa planification stratégique 2020-2023, l'OIIQ s'est engagé à faire reconnaître l'expertise infirmière auprès du public et des acteurs clés du système de santé, en vue d'un meilleur accès aux soins pour l'ensemble de la population. « Aux fins de la création d'une vision d'avenir commune, la planification stratégique des trois prochaines années a fait l'objet d'une vaste consultation participative auprès d'une trentaine de parties prenantes en 2019, de manière à prendre le pouls du terrain et à identifier les enjeux déterminants pour le devenir de la profession. Quatre enjeux prioritaires ont été identifiés, lesquels dirigeront les actions de l'OIIQ au cours des trois prochaines années », a affirmé Luc Mathieu président de l'OIIQ.

La formation universitaire pour maximiser les compétences

Le grand dossier de l'heure est sans conteste le baccalauréat comme norme d'entrée minimale à la profession. Cette première orientation stratégique, discutée dans la profession depuis plus de 40 ans, concernera uniquement l'infirmière et l'infirmier de demain. Ils pourront alors développer les compétences de base répondant aux besoins en soins infirmiers de la population, en vue d'être reconnus comme exerçant une profession scientifique. La deuxième orientation stratégique concerne l'optimisation des mécanismes de protection du public, qui passe notamment par une refonte des processus d'inspection professionnelle déjà bien entamée. L'OIIQ souhaite se positionner auprès de ses membres comme accompagnateur vers un développement professionnel plus approfondi.

Faire valoir la pleine occupation du champ d'exercice et l'expertise infirmière

Pour l'OIIQ, le développement et la promotion des différentes pratiques infirmières sont un levier lui permettant d'améliorer l'accès aux soins de santé. La troisième orientation stratégique, la pleine occupation du champ d'exercice et l'utilisation optimale des 17 activités réservées aux infirmières et infirmiers, demeure un incontournable. La quatrième orientation stratégique est la promotion des pratiques infirmières et infirmières avancées, que ce soit celles des infirmières praticiennes spécialisées ou des infirmières cliniciennes spécialisées, ainsi que les pratiques innovantes qui améliorent l'accessibilité et la qualité des soins, en plus de favoriser un meilleur accompagnement des personnes.

« Comme société, nous n'avons pas les moyens de nous priver de l'expertise infirmière; elle est plus pertinente que jamais. Nous travaillons de concert avec les maisons d'enseignement, les syndicats, les établissements de santé et le ministère de la Santé et des Services sociaux pour trouver des solutions quant à l'utilisation optimale de l'expertise infirmière. L'OIIQ exerce et exercera toujours un leadership reconnu, en collaboration avec ses partenaires, en vue d'atteindre ses objectifs. À cet effet, et en tant qu'organisation innovante et engagée, il faut s'attendre à ce que nous prenions davantage position publiquement sur les enjeux de société touchant la santé et la pratique infirmière, car ces questions touchent notre mission de protection du public », d'insister Luc Mathieu.

Programmation des festivités du 100e*

100 ans à veiller sur la santé :

Dès le 14 février : une exposition rétrospective de la contribution de l'OIIQ à l'avancement de la profession infirmière est présentée à la Maison des infirmières et infirmiers, en collaboration avec le Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal.



Dès le 16 février : une campagne grand public dans les principaux médias du Québec avec articles, messages publicitaires télévisés et bannières publicitaires Web, illustrera comment se déploie l'expertise infirmière à la grandeur du Québec.

3 e saison de la websérie Stagiaire d'un jour, édition 100 e , lancée le 6 février sur ICI TOU.TV, et depuis le 13 février sur stagiairedunjour.ca. En plus des célébrités qui se prêtent au jeu, on vous propose le duo du centenaire : Marc-Antoine Ladouceur , un infirmier de la relève et Olivette Soucy , une dynamique infirmière retraitée de 81 ans.

huit dossiers à suivre avec soin, nouvelle balado inspirante en huit épisodes, animée par , posera un regard infirmier sur des enjeux qui détermineront la profession au cours des prochaines années, notamment la question des proches aidants, du développement de l'enfant, des changements climatiques et du cannabis. Des événements prestigieux : animée par France Beaudoin , la Soirée Florence… En direct de l'univers récompensera une vingtaine de finalistes infirmières et infirmiers le 12 mai 2020. Le Congrès 2020 de l'OIIQ, qui se tiendra les 9 et 10 novembre 2020, clôturera les festivités et sera le point culminant de l'année du centenaire.

En savoir plus : oiiq.org/100

*La programmation des festivités du 100e est rendue possible grâce à l'appui financier de La Capitale, partenaire Prestige, ainsi que de nos partenaires principaux TD Assurance, Banque Nationale et Code Bleu.

À propos de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

L'OIIQ est le plus grand ordre professionnel dans le domaine de la santé au Québec. Il est régi par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L'OIIQ est également guidé par ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l'équité. Il compte quelque 76 000 membres et quelque 16 000 étudiants immatriculés. Sa mission est d'assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à l'amélioration de la santé des Québécois. L'OIIQ a également pour mandat d'assurer la compétence et l'intégrité des infirmières et infirmiers du Québec ainsi que de contribuer à la promotion d'une pratique infirmière de qualité.

