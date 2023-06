Tourisme durable - Québec en voie d'être la première destination francophone certifiée par Biosphere

Québec, le 9 juin 2023 /CNW/ - De manière à créer une culture de développement durable au sein de la région de Québec, Destination Québec cité (DQc) s'est engagée officiellement dans la démarche de certification Biosphere*, un système écoresponsable reconnu mondialement, ce qui positionne favorablement Québec comme première destination certifiée Biosphere de l'Est du Canada et la première destination francophone en voie de l'obtenir.

Désormais partie prenante de la plus grande communauté internationale de destinations et d'entreprises axées sur le développement durable, DQc annonce également la conclusion d'un partenariat unique avec Biosphere, lequel donnera aux entreprises touristiques de Québec une solution clé en main qui leur permettra d'accélérer leur virage en tourisme durable de manière encore plus marquée. Ainsi, c'est devant une partie de l'industrie touristique de Québec que l'organisation s'est engagée à financer l'adhésion au programme Biosphere des entreprises touristiques de la région pour une période de trois ans, soit de mai 2023 à mai 2026. À cela s'ajoute une banque d'heures d'accompagnement en français par l'équipe de Biosphere en vue de les aider à compléter leur audit sur l'état de situation de leur organisation.

Ainsi, en plus de soutenir l'industrie, Destination Québec cité aura accès à divers outils reconnus pour mesurer concrètement les avancements de la destination et des organisations qui y participent en fonction des objectifs qu'ils se seront fixés. Ajoutons à cela que DQc réalisera elle-même le cheminement de certification pour sa propre organisation.

« Créer un mouvement, une culture et une base commune, c'est ce qui nous permettra d'évaluer la performance durable de la destination et des membres de l'industrie afin que nous puissions tous contribuer efficacement aux objectifs des Nations Unies. Cette initiative renforcera dès les premières années l'attractivité de la destination et son prestige et surtout, contribuera à guider et à accompagner les entreprises touristiques. De la sorte, Destination Québec cité est heureuse d'offrir un programme d'accompagnement, commun pour tous les secteurs touristiques, qui permettra concrètement une transformation prospère et responsable de l'industrie », souligne Robert Mercure, directeur de Destination Québec cité.

Soulignons que Destination Québec cité a également rejoint tout récemment le Global Sustainable Tourism Council (GSTC), une adhésion qui vient simplement renforcer son désir de se positionner comme un véritable pôle d'idées pour du tourisme plus durable, responsable et innovateur.

« La ville de Québec a toujours été un chef de file en matière de tourisme et il est tout à fait approprié qu'elle soit la première destination de l'Est du Canada à s'engager envers la certification Biosphere. Les destinations engagées dans la démarche Biosphere s'améliorent continuellement afin d'accélérer le virage vers une industrie touristique plus durable. En tant qu'organisation alignée sur les engagements des objectifs de développement durable de l'ONU, nous sommes impatients de travailler avec Québec en vue d'obtenir leur certification », indique Brent Mainprize, directeur de Biosphere chez Gustavson.

Le programme Biosphere : EN BREF

Biosphere est le système international de gestion et de certification de la durabilité du Responsible Tourism Institute, l'une des organisations fondatrices du Global Sustainable Tourism Council (GSTC)*. Avec plus de 25 ans d'existence, le programme Biosphere aide à définir, organiser et rendre visibles les objectifs et priorités durables à court, moyen et long terme. Il offre également un modèle pour élaborer un plan de développement durable de manière personnalisée.

Cette initiative permettra de :

Suivre des bases communes reconnues mondialement ;

Évaluer la performance durable de la destination et des membres de l'industrie ;

Acquérir une notoriété internationale et un positionnement comme destination durable.

À propos de Destination Québec cité

Destination Québec cité regroupe plus de 825 membres répartis sur un territoire qui couvre Québec, L'Ancienne-Lorette, Saint-Augustin-de-Desmaures, Wendake et les MRC de Portneuf , de La Jacques-Cartier , de l' Île d'Orléans et de la Côte-de-Beaupré .

Pour plus de détails : https://www.quebec-cite.com/fr

À propos de Biosphere

Biosphere offre une certification internationalement reconnue et opère dans plus de 77 pays. Son réseau compte plus de 55 destinations dans le monde entier et compte plus de 4 000 entreprises membres issues de divers secteurs, notamment les hôtels, les restaurants, les commerces, les médias et bien d'autres encore. La Peter B. Gustavson School of Business de l'Université de Victoria est la seule organisation universitaire en Amérique du Nord qui offre le programme de certification Biosphère de renommée internationale.

*Le Conseil mondial du tourisme durable (GSTC®) établit et gère des normes mondiales de durabilité.

Renseignements: Jenna Dubé, Conseillère en communication, relations publiques, Destination Québec cité, Cell. : 581 995-0972, Courriel : [email protected]