Tourisme d'Affaires Québec mise sur les Journées Nationales du Tourisme d'Affaires pour relancer le secteur du tourisme d'affaires

« Plus de 85 exposants seront présents pour rencontrer et renseigner les organisateurs événementiels afin d'amorcer la planification de leurs événements à venir, vraisemblablement à compter du deuxième semestre 2021 », indique Gilber Paquette, directeur général de Tourisme d'Affaires Québec.

Le tourisme d'affaires est une industrie majeure qui générait 663,7 M$ en dépenses directes[1] en 2019 par l'organisation de 3 449 événements d'affaires partout au Québec. Le secteur employait avant la pandémie 27 000 personnes, contribuant ainsi à la vitalité économique et sociale des régions.

Les JNTA 2021 : un véritable tremplin pour la relance du secteur

Le programme des JNTA sera ponctué de plusieurs conférences et il offre 15 heures de visite du hall d'exposition. Le 24 mars, Nicolas Duvernois, le fondateur de PUR Vodka, viendra parler d'« Entreprendre à l'état PUR : De concierge de nuit à inventeur de la meilleure vodka au monde ! ». Le tout sera suivi d'une table ronde animée par Danièle Henkel sur les pratiques d'affaires innovantes depuis l'apparition de la pandémie. On y retrouvera les panélistes Martine Cantin, directrice générale de l'Association des femmes en finance du Québec, Gessée Chartré, directrice des ventes du DoubleTree par Hilton Montréal et Valérie Lalbin, directrice générale de Tourisme Shawinigan.

Le 25 mars, l'événement se poursuivra avec des conférences pour outiller les organisateurs d'événements d'affaires. Les conférencières, Julie Bourbonnière de C4 communications et Mélissa Chouinard d'INOVA, instruiront les participants pour repenser les stratégies de communication et pour gérer les événements hybrides.

____________________________ 1 Nuitées, location de salles et repas

Des mesures concrètes pour stimuler une reprise forte

En 2020, pas moins de 85 % des événements d'affaires ont été annulés entraînant une perte directe de 534 M$ pour les établissements du Québec qui les accueillent. En région, jusqu'à 60 % des recettes des hôteliers et centres de congrès proviennent du tourisme d'affaires. Ce secteur devient ainsi une carte maitresse pour une relance soutenue de l'industrie touristique.

Dans le cadre des consultations prébudgétaires 2021, Tourisme d'Affaires Québec diffusait le 10 février dernier un mémoire qui présente sept recommandations pour stimuler la reprise des activités.

« Nous proposons notamment de créer un fonds destiné à subventionner les associations qui organisent des événements et d'instaurer un crédit d'impôt temporaire pour financer une partie des coûts événementiels pour le segment corporatif, qui occupe 40 % du marché. L'aide souhaitée vise à inciter les entreprises organisatrices à multiplier le nombre d'activités dans les hôtels, les centres de congrès et de foires et les autres sites qui accueillent des réunions », précise le directeur général.

À propos de Tourisme d'Affaires Québec

Fondée en 1981, Tourisme d'Affaires Québec est l'association touristique qui œuvre à la promotion, la valorisation et la croissance du secteur du tourisme d'affaires au Québec. L'association s'affaire à fédérer, représenter et mettre en valeur ses membres en adoptant un leadership sectoriel qui profite à l'ensemble des parties prenantes du tourisme d'affaires. Formé de 148 entreprises, l'effectif actuel de l'association se compose d'hôtels, de centres de congrès et de foires, de destinations touristiques, de municipalités et d'associations touristiques régionales [ATR]. Tourisme d'Affaires Québec regroupe 92 % des infrastructures du secteur des congrès et réunions au Québec.

Pour en savoir plus sur l'événement : https://jnta.ca/

Pour en savoir plus sur Tourisme d'Affaires Québec : https://tourismedaffaires.com/

