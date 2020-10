Tour+Med incite les voyageurs à suivre l'état de la pandémie à leur destination avant leur départ afin d'être bien informés

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 27 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Depuis le mardi 8 septembre 2020, Tour+Med assurance voyage couvre le risque et les frais en cas d'urgence médicale associés à la COVID-19, avec son « Avenant Covid-19 ». Étant reconnu auprès des voyageurs Snowbirds canadiens, Tour+Med a ainsi lancé une solution rassurante, personnalisée et adaptée à la situation actuelle, principalement pour cette clientèle.

Étant donné l'évolution variable de la pandémie dans les différents pays du monde et dans chaque état des États-Unis, Tour+Med publie sur son site internet des indicateurs graphiques informatifs par destination à l'intention des voyageurs. Ces deux indicateurs offrent une lecture relative du niveau actuel de nouveaux cas par destination, de même qu'une lecture de la tendance. Les indicateurs permettent également de préciser si l'« Avenant Covid-19 » est offert ou non selon la destination précise. Étant mis à jour quotidiennement, Tour+Med encourage les voyageurs à consulter ses indicateurs afin qu'ils puissent prendre leur décision de partir en toute connaissance de cause à l'approche de leur départ. Par exemple, dans le cas où la situation actuelle à sa destination serait élevée et que la tendance serait sévèrement à la hausse, un voyageur pourrait décider de repousser son départ.

La protection sous-jacente à l'« Avenant Covid-19 » prévoit la protection usuelle en cas d'urgence médicale du produit Tour+Med, à la hauteur de 5 M $ advenant une infection à la COVID-19. Plusieurs prestations adaptées à une situation de quarantaine imposée à destination en cas de diagnostic positif à la COVID-19 sans devoir être hospitalisé s'ajoutent, telles une prestation de 100 $ par jour de quarantaine, le remboursement pour livraison de nourriture, le remboursement des frais de transport vers un centre de dépistage et la prolongation automatique de la couverture.

Tour+Med croit en une protection rassurante pour sa clientèle mais invite les voyageurs à bien s'informer sur l'état de la situation à leur destination et à prendre les mesures sanitaires recommandées, même en voyage.

À propos de Tour+Med

Depuis 1996, l'assurance voyage Tour+Med offre une protection fiable et compétitive à des milliers de voyageurs à travers le Canada. Le produit Tour+Med est assuré par La Survivance-voyage, une filiale d'Humania Assurance.

SOURCE Tour+Med

Renseignements: Pierre St-Onge, 1-800-268-9633 poste 3228, [email protected]urmed.ca