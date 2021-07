Toujours aucun dédommagement Phénix pour les retraité-e-s de la fonction publique fédérale

QUÉBEC, le 6 juill. 2021 /CNW Telbec/ - L'Alliance de la fonction publique du Canada au Québec (AFPC-Québec) dénonce avec vigueur le laxisme du Conseil du Trésor en ce qui concerne le versement du dédommagement Phénix à ses anciens et anciennes employé-e-s.

Une vingtaine de membres et d'anciens membres de l'AFPC-Québec ira le dire haut et fort devant le bureau du président du Conseil du Trésor et député de Québec, Jean-Yves Duclos.

Quand : le mercredi 7 juillet 2021 à 8h00

Où : Bureau principal - 600, boulevard Charest Est, Québec (Québec), G1K 3J4

Les anciens et anciennes employé-e-s qui ont quitté la fonction publique fédérale depuis 2016 sont toujours dans l'attente interminable de recevoir le dédommagement Phénix qui leur revient. « Nous ne comprenons pas que le Conseil du Trésor se traîne les pieds de la sorte. Les retraité-e-s et anciens membres de l'AFPC-Québec ont droit à leur dédommagement Phénix au même titre que nos membres qui ont toujours leur lien d'emploi. On dirait que le Conseil du Trésor a oublié pas mal vite toutes les années de loyaux services à la population qu'ont rendus les fonctionnaires retraité-e-s. C'est un double standard inacceptable », a déclaré Yvon Barrière, vice-président régional de l'AFPC-Québec et porte-parole.

Les retraité-e-s n'en ont pas encore fini avec les affres du système Phénix. Plusieurs reçoivent encore des formulaires T4 même s'ils et elles ont quitté la fonction publique depuis plusieurs années. D'autres attendent encore leur dernière paye et leur indemnité de départ ou bien sont aux prises avec des trop payés.

