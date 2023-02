JEDDAH, Arabie saoudite, 15 février 2023 /CNW/ - Le 13 février, le DASHING de Jetour a été officiellement lancé en Arabie saoudite. Misant sur son aspect avant-gardiste et frappant, combiné à des technologies novatrices et humanisées, le modèle DASHING s'apprête à offrir une expérience de VUS sans pareille aux consommateurs du monde entier.

Le DASHING de Jetour abandonne l'apparence familiale traditionnelle, adopte un nouveau langage de conception intergénérationnel et intègre parfaitement la technologie pionnière et l'esthétique mécanique pour répondre aux exigences d'une nouvelle génération de consommateurs qui recherchent de nouvelles technologies et des expériences uniques.

Pour répondre aux préférences des différents utilisateurs, le DASHING de Jetour propose deux intérieurs de couleurs différentes, avec des sièges luxueux en suède qui offrent un confort extrême. Le DASHING de Jetour a également créé un habitacle sûr pour offrir aux consommateurs un environnement sain et confortable. L'espace très vaste et le long empattement répondent à tous les besoins de déplacement, tout en permettant aux utilisateurs de personnaliser la disposition des sièges arrière 6/4 comme ils le souhaitent.

Le DASHING de Jetour est convivial et amélioré grâce à des technologies de pointe, offrant une expérience de conduite sans pareille aux utilisateurs, tout en assurant leur sécurité dans toutes les dimensions. Il est équipé d'une reconnaissance vocale standard, d'une connexion Bluetooth, d'une fonction de démarrage à distance et d'autres fonctions bienveillantes pour répondre aux besoins quotidiens des utilisateurs, rendant ainsi les déplacements intelligents accessibles au bout des doigts.

En tant que premier modèle de VUS de classe A de Jetour, le DASHING offre une performance puissante et de premier ordre grâce à ses solides capacités. Il est doté d'une combinaison de puissance de 1,6TD-7DCT, atteignant une puissance de sortie maximale de 197 kW et un couple maximal de 290 HP/m, permettant aux utilisateurs de passer facilement d'un engrenage à l'autre, offrant une expérience fluide et aisée aux passionnés de vitesse.

En ce qui concerne le positionnement « Travel+ », Jetour Auto est la nouvelle marque de VUS qui connaît la croissance la plus rapide en Chine. Elle a fait son entrée dans plus de 30 pays et régions du monde, comptant plus de 660 000 utilisateurs et près de 23 000 000 amateurs au cours des dernières années.

En tant que modèle haut de gamme qui sera lancé à l'échelle mondiale par Jetour Auto en 2023, le DASHING, tout en héritant de l'ADN « Travel+ » de la marque Jetour, est un autre pas en avant pour offrir une excellente performance de conduite et une expérience de conduite exceptionnelle, afin de répondre aux besoins de déplacement de la nouvelle génération de consommateurs. Il donne aussi l'occasion aux consommateurs de découvrir le charme de voyager à bord de Jetour avec leur famille et leurs amis. Entre-temps, les utilisateurs peuvent s'attendre à vivre d'autres histoires passionnantes au moment où le DASHING de Jetour est officiellement lancé à l'étranger pour la première fois.

