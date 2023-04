TOUCHER L'AVENIR DU SON : SARAMONIC ANNONCE LA SORTIE DU MICROPHONE INTELLIGENT SANS FIL À ÉCRAN TACTILE BLINKME de 2,4 GHZ

LAS VEGAS, 16 avril 2023 /CNW/ - Saramonic, une entreprise de technologie audio professionnelle de premier plan, lance son système révolutionnaire de microphone sans fil à deux canaux BlinkMe. Le BlinkMe, à la pointe de la technologie, offre non seulement un son inégalé, mais sert également de plateforme pour exprimer la personnalité unique des créateurs. Doté d'une interface tactile élégante, de fonctions personnalisables, d'un enregistrement intégré, d'une piste de sécurité, d'une fixation magnétique et d'une station d'accueil brevetée, le microphone sans fil BlinkMe est un choix exceptionnel pour les professionnels chevronnés comme pour les passionnés de création.

Microphone intelligent sans fil à écran tactile de 2,4 GHz BlinkMe de Saramonic

Un contrôle personnalisé du bout des doigts

Doté d'une interface tactile complète, le système de microphone sans fil BlinkMe offre un accès facile à toutes les fonctionnalités pendant les enregistrements. Les créateurs peuvent personnaliser les fonctions des boutons, l'interface utilisateur et le fond d'écran de l'émetteur grâce à l'application Saramonic APP, pour une expérience personnalisée. De plus, grâce à l'écran couleur 360° à affichage LCD impressionnant, les utilisateurs peuvent facilement vérifier l'état de l'enregistrement en un coup d'œil ou admirer leur fond d'écran personnalisé.

Un enregistrement audio professionnel sur lequel vous pouvez compter

La technologie de transmission sans fil optimisée de 2,4 GHz du BlinkMe garantit un flux audio fiable et régulier. Il offre une capacité de stockage suffisante pour 15 heures d'enregistrement audio à 48 kHz/24 bits, évitant ainsi les chutes d'images, les pertes de données et d'autres problèmes. Il fournit également une piste audio secondaire de sécurité à -6 dB qui peut être enregistrée comme sauvegarde en cas de difficultés techniques inhabituelles.

Une autonomie de pile qui tient la route

Le BlinkMe se distingue par la très grande autonomie de ses piles, qui durent jusqu'à 9 heures avec les émetteurs et 24 heures avec le récepteur. Le récepteur offre 4,5 heures d'autonomie pour chaque émetteur automatiquement. Grâce à sa conception brevetée, le récepteur sert également de station d'accueil pour le chargement, ce qui permet de garder le système sous tension en déplacement.

Un enregistrement flexible et des possibilités infinies

Le BlinkMe est doté de fonctions mono et stéréo flexibles, ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier d'une plus grande souplesse en matière de postproduction. La réduction du bruit en un seul clic, la surveillance en temps réel et durant la lecture, et la possibilité d'enregistrer deux appareils en même temps font du BlinkMe un outil idéal pour la diffusion en direct.

À propos de Saramonic

Saramonic est une entreprise de technologie audio professionnelle qui se consacre à la production d'un son remarquable qui inspire ses utilisateurs grâce à son souci du détail, à sa culture centrée sur le client et à son engagement en faveur de l'innovation continue. Notre gamme de produits comprend principalement des microphones, des mélangeurs et des enregistreurs nécessaires à divers scénarios. Avec des utilisateurs dans plus de 120 pays, nos produits sont bien accueillis.

