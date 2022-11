HONG KONG, 21 novembre 2022 /CNW/ - Toshiba TV a été annoncé comme le téléviseur officiel de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022™. Le superbe téléviseur M550L de Toshiba TV, issu de l'impressionnante collection de produits de l'artisan prêts à prendre d'assaut le marché, est en tête de liste, et ce, pour de bonnes raisons.

Le M550L, avec sa qualité d'affichage exceptionnelle et d'autres caractéristiques riches, rehausse la barre de la technologie télévisuelle et incarne l'engagement de Toshiba TV à l'égard des produits de grande qualité. Épuré, mince et joliment taillé sur les rebords pour une vue dégagée, le M550L promet de faire une déclaration captivante au premier regard, sans le moindre effort.

Du côté de ses capacités visuelles, le téléviseur Toshiba M550L affiche les images les plus brillantes, les plus nettes et les plus colorées pour une expérience de visionnement sensationnelle. Grâce à sa technologie Quantum Dot intégrée, il offre plus d'un milliard de nuances de couleur, chacune d'entre elles étant expressive et brillante pour une visualisation optimale. La technologie de gradation locale complète ajoute de la richesse et de la profondeur aux scènes sombres sur le M550L, offrant un contraste remarquable et des détails ombragés. Chaque image du M550L profite d'une qualité d'affichage optimale grâce au moteur de qualité professionnelle REGZA 4k Pro.

Le téléviseur M550L ne néglige pas la qualité du son au profit de ses images splendides. Soutenu par Dolby Atmos et la fonction avancée REGZA Power Audio PRO, le M550L de Toshiba TV plonge les spectateurs dans tous les sons qui émanent de ses haut-parleurs de graves et offre tous les détails du son avec une précision inégalée pour une expérience digne d'une salle de cinéma.

VIDAA TV, un système d'exploitation qui offre une gamme de fonctions intelligentes et conviviales favorisant une expérience pratique et de qualité exceptionnelle, est un point culminant de la performance de grande qualité du téléviseur M550L de Toshiba TV.

Combinant une beauté éclatante, une vision réelle immersive et un son saisissant et distinctif, le téléviseur Toshiba M550L est un produit de grande valeur conçu par des gens qui connaissent et privilégient un divertissement à domicile de grande qualité.

Alors qu'une compétition de soccer captivante est à nos portes et que le monde compte les jours avant l'événement, Toshiba TV profite de l'occasion pour devenir la télévision officielle de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. Le modèle polyvalent M550L, de conception exquise, offre une source fiable de visionnement à l'état pur pour les amateurs de soccer, les amis et la famille.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1951130/image_1.jpg

SOURCE Toshiba TV

