KAWASAKI, Japon, le 4 avril 2022 /CNW/ - Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (« Toshiba ») a lancé un MOSFET de puissance à canal N de 150 V « TPH9R00CQH » (https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/product/mosfets/12v-300v-mosfets/detail.TPH9R00CQH.html) qui utilise le processus de dernière génération (*1), « U-MOSX-H », et qui convient à l'alimentation à commutation pour l'équipement industriel, y compris ceux déployés dans les centres de données et les stations de base de communication. Les expéditions commencent le 31 mars.

TPH9R00CQH a une résistance à la source de vidange qui est inférieure d'environ 42 % à celle du TPH1500CNH, un produit de 150 V qui utilise le processus de génération actuelle, U-MOSVIII-H. L'optimisation de la structure du nouveau MOSFET a permis d'améliorer le compromis (*2) entre la résistance à la source de vidange et deux caractéristiques de charge (*3), réalisant ainsi d'excellentes caractéristiques de faibles pertes. En outre, la tension de pointe entre le drain et la source lors des opérations de commutation est réduite, ce qui contribue à diminuer les interférences électromagnétiques (EMI) lors de la commutation des alimentations. Deux types de boîtiers de montage en surface sont disponibles : SOP Advance et SOP Advance (N) plus populaire.

Toshiba propose également des outils qui prennent en charge la conception de circuits pour les commutations des alimentations. Parallèlement au modèle G0 SPICE, qui permet de vérifier rapidement le fonctionnement du circuit, les modèles G2 SPICE très précis, qui reproduisent avec précision les caractéristiques transitoires, sont désormais disponibles.

Toshiba élargira sa gamme de MOSFET de puissance qui améliorent l'efficacité de l'alimentation en électricité de l'équipement en réduisant les pertes, contribuant ainsi à réduire la consommation d'énergie.

Remarques :

(*1) Sondage Toshiba en mars 2022.

(*2) Le produit a amélioré d'environ 20 % la charge de la résistance de la source de vidange x la charge du commutateur de porte et d'environ 28 % la charge de sortie de la résistance de la source de vidange x la charge de sortie par rapport au produit actuel TPH1500CNH (série U-MOSVIII-H).

(*3) Charge du commutateur de porte et charge de sortie

Applications

- Alimentation électrique pour les équipements de communication

- Commutation des alimentations (convertisseurs CC-CC à haut rendement, etc.)

Caractéristiques :

- Excellentes caractéristiques de faible perte.

(compromis entre la charge sur résistance et la charge de l'interrupteur de porte et la charge de sortie)

- Faible charge sur résistance : RDS (ON) = 9,0 milliohms (max) @VGS = 10 V

- Température nominale élevée du canal : Tch (max)=175 °C

Principales spécifications :

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202203249042-O1-spr94552.pdf

Suivez le lien ci-dessous pour en savoir plus sur le nouveau produit, TPH9R00CQH :

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/product/mosfets/12v-300v-mosfets/detail.TPH9R00CQH.html

Suivez le lien ci-dessous pour en savoir plus sur les MOSFETs de Toshiba :

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/product/mosfets.html

Suivez le lien ci-dessous pour en savoir plus sur les modèles SPICE très précis (modèle G2) :

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/knowledge/highlighted-contents/articles/simulating-the-transient-characteristics-of-mosfet-more-accurately.html

Pour vérifier la disponibilité du nouveau produit, TPH9R00CQH, chez les distributeurs en ligne, veuillez visiter et acheter en ligne :

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TPH9R00CQH.html

Remarques :

* Les noms de société, de produit et de service peuvent être des marques commerciales de leurs entreprises respectives.

* Les renseignements contenus dans le présent document, y compris les prix et spécifications des produits, le contenu des services et les coordonnées, sont à jour à la date de l'annonce, mais peuvent être modifiés sans préavis.

À propos de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation, un important fournisseur de solutions de stockage et de semi-conducteurs de pointe, s'appuie sur plus d'un demi-siècle d'expérience et d'innovation pour offrir à ses clients et à ses partenaires commerciaux des semi-conducteurs discrets, des systèmes LSI et des produits de HDD exceptionnels.

Les 22 000 employés de l'entreprise à travers le monde sont déterminés à maximiser la valeur des produits et à promouvoir une collaboration étroite avec les clients pour la co-création de valeur et de nouveaux marchés. Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 710 milliards de yens (6,5 milliards de dollars américains), Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation se réjouit à l'idée de construire et de contribuer à un avenir meilleur pour tous.

Pour en savoir plus, visitez https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/top.html

