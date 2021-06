Tortue mouchetée en Outaouais - Le gouvernement du Québec déploie un projet de recherche sur l'inventaire de la tortue

QUÉBEC, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) coordonne actuellement la mise en place d'un projet de recherche novateur concernant la tortue mouchetée en Outaouais. Ce projet a pour but de tester de nouvelles méthodes d'inventaire à l'aide d'une analyse de l'ADN environnemental (ADNe) et d'un suivi par drone. Le Ministère souhaite ainsi mettre au point d'autres méthodes pour effectuer le suivi de la population de tortues mouchetées.

Ce projet de recherche est rendu possible grâce au financement issu de la mesure budgétaire du gouvernement du Québec sur la protection des espèces menacées (Plan économique de mars 2018), lequel a permis au MFFP de signer une entente de 65 000 $ avec l'Université du Québec en Outaouais (UQO). Le projet a également bénéficié d'un soutien financier du Conseil de recherche en science naturelle et génie (CRSNG) du Canada et de la Commission de la capitale nationale (CCN).

La tortue mouchetée est une espèce désignée comme menacée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables du Québec. Son plan de rétablissement , publié en mars 2020, a pour but de maintenir ou d'améliorer l'état de ses habitats et de ses populations. Il est donc nécessaire d'obtenir une estimation de la taille des populations de l'espèce et de mettre en place un suivi à long terme afin d'évaluer les tendances démographiques. Traditionnellement, la méthode de suivi utilisée consiste à capturer des individus avec des verveux (filets de pêche coniques montés sur des cercles).

Le but du projet de recherche est de vérifier l'efficacité de la méthode de récolte et d'analyse d'ADNe pour détecter la présence de la tortue mouchetée et évaluer son abondance dans différents secteurs de l'Outaouais. Le volet portant sur l'inventaire par drone permettra, pour sa part, d'évaluer si des résultats similaires peuvent être obtenus par le dénombrement de tortues sur des images prises à l'aide de cet appareil. Ultimement, l'objectif est donc de déterminer quelle est la méthode la plus efficace pour suivre les populations de tortues mouchetées.

Ce projet se déroule en Outaouais parce que, selon l'état actuel des connaissances, l'aire de répartition principale de l'espèce au Québec se limite à une seule population, soit celle de la vallée de l'Outaouais et du parc de la Gatineau.

Différents experts et partenaires du MFFP, de l'UQO, de la CCN et du parc de la Gatineau, d'Environnement et Changement climatique Canada ainsi que de Conservation de la nature Canada conjugueront leurs forces pour mener à terme cette recherche.

Liens connexes :

Apprenez-en plus sur la tortue mouchetée au Québec.

Pour signaler la présence de tortues au Québec, visitez le site carapace.ca.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Information :

Relations médias

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Liens connexes

https://mffp.gouv.qc.ca/