TorQuest Partners et la Caisse de dépôt et placement du Québec concluent la vente de Barrette Outdoor Living à CRH

CLEVELAND, le 11 juill. 2022 /CNW/ - TorQuest Partners (« TorQuest »), la Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ »), Les Entreprises Barrette Ltée, la direction et les co-investisseurs ont bien conclu la vente précédemment annoncée de Barrette Outdoor Living, Inc. (« Barrette »), le principal fournisseur de solutions de clôtures et de balustrades résidentielles en Amérique du Nord, à CRH plc pour une valeur d'entreprise de 1,9 milliard de dollars.

« TorQuest et la CDPQ ont été des partenaires idéaux pour nous, a déclaré Jean desAutels, PDG de Barrette. Leur investissement dans notre entreprise et nos employés nous a fourni de solides perspectives de croissance et de réussite. Nous sommes ravis du succès de notre partenariat avec TorQuest et la CDPQ, et nous réjouissons de la prochaine phase d'évolution de notre entreprise au sein de CRH. »

Jonathan Fraser et Jonathan Tarshis Neil, de TorQuest, ajoutent : « Le succès de notre investissement dans Barrette illustre la stratégie de TorQuest en matière de partenariat avec de solides équipes de direction et d'investissement dans leurs entreprises pour réaliser un objectif commun de croissance. Barrette est un chef de file des solutions durables d'aménagement extérieur en Amérique du Nord. Nous sommes très reconnaissants à Jean et à l'ensemble de la direction et des employés de Barrette de leur partenariat et leur souhaitons de continuer à connaître du succès avec CRH. »

CRH était représentée par le cabinet d'avocats Kilpatrick Townsend & Stockton LLP et Barrette, par Latham & Watkins, LLP et Torys LLP. Goldman Sachs & Co. et Barclays Capital ont servi de conseillers financiers exclusifs à Barrette.

À propos de CRH

CRH (LSE : CRH, ISE : CRG, NYSE : CRH) est le chef de file mondial de l'industrie des matériaux de construction, employant environ 73 000 personnes dans environ 3 200 sites d'exploitation dans 28 pays. Il s'agit de la plus grande entreprise de matériaux de construction en Amérique du Nord et en Europe, et elle est présente dans certaines régions de l'Asie. CRH fabrique et fournit une gamme de matériaux de construction, de produits et de solutions novatrices intégrés que l'on peut trouver dans tout l'environnement bâti, des grands projets d'infrastructure publique aux bâtiments commerciaux, en passant par les structures résidentielles. Société du Fortune 500, CRH est membre de l'indice FTSE 100, de l'indice EURO STOXX 50, de l'ISEQ 20 et de l'indice Dow Jones Sustainability Index (DJSI) Europe. Les titres représentés par un certificat américain de dépôt d'actions étrangères de CRH sont cotés à la Bourse de New York. Pour en savoir plus, visitez le site www.crh.com.

À propos de Barrette Outdoor Living

Barrette Outdoor Living permet aux propriétaires de donner vie à leur espace extérieur personnel conformément à leur vision. L'entreprise fournit des clôtures, des rampes, des terrasses et des produits extérieurs complémentaires qui invitent les gens à aimer leurs cours et leurs jardins. Barrette Outdoor Living est un fabricant américain qui compte en Amérique du Nord 14 sites de production d'articles d'extérieur vendus par des détaillants spécialisés, des centres de rénovation et des cours à bois. Avec plus de 70 brevets, des machines exclusives à la pointe de la technologie et des normes d'essai et de contrôle rigoureuses, les produits Barrette Outdoor Living sont méticuleusement conçus pour la flexibilité et la facilité d'installation. Pour en savoir plus, visitez www.barretteoutdoorliving.com.

À propos de TorQuest

Fondée en 2002, TorQuest est une société canadienne de gestion de fonds d'investissement privé. Forte d'un capital d'investissement géré de plus de 3,5 milliards de dollars canadiens, TorQuest bénéficie actuellement des investissements de son Fonds V, un fonds de 1,4 milliard de dollars canadiens clôturé en mars 2020. TorQuest investit dans des petites et moyennes entreprises et collabore en étroit partenariat avec leurs dirigeants pour créer de la valeur. Pour en savoir plus sur TorQuest, veuillez visiter son site Web à l'adresse https://torquest.com/fr.

À propos de la CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2021, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 419,8 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

SOURCE TorQuest Partners

Renseignements: Sandy Blackwood, (647) 985-5511, [email protected]