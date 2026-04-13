Alors que les outils hérités ne répondent toujours pas aux attentes des équipes de mobilité, Horizon devient la première plateforme native de l'IA construite autour du fonctionnement réel des programmes, et non l'inverse

DENVER, 13 avril 2026 /CNW/ - Topia, le chef de file mondial des technologies de mobilité des effectifs, annonce aujourd'hui le lancement d'Horizon, la première plateforme d'IA agentique conçue spécialement pour la mobilité mondiale. Horizon ne se contente pas de gérer les déplacements des employés, il collabore activement avec les équipes de mobilité pour créer, exploiter et optimiser sans relâche leurs programmes grâce à des agents IA intégrés, à un outil d'élaboration de politiques en langage naturel et à une intégration approfondie aux outils et aux flux de travail existants.

Depuis des décennies, les logiciels conçus pour une autre ère ne répondent pas aux attentes de la mobilité mondiale. Les outils existants ont forcé les programmes à adopter des structures rigides, ont généré des risques de non-conformité via des processus manuels et ont surbmergé de tâches administratives les équipes des RH et de la mobilité. Horizon a été construit en réponse directe à ce constat d'échec.

« Le marché des logiciels de mobilité est brisé depuis longtemps, et les personnes qui ont le plus souffert sont celles qui ont agi par souci pour leurs employés », déclare Dave Walters, chef de la direction de Topia. « Horizon est notre réponse à cela, une plateforme native de l'IA qui va à la rencontre des équipes de mobilité, réfléchit avec elles et fait le gros du travail pour qu'elles puissent se concentrer sur ce qui compte vraiment : permettre aux personnes d'atteindre leurs objectifs, de manière conforme et confiante. »

Une IA agentique qui fonctionne comme le font les équipes de mobilité

Horizon introduit un nouveau paradigme pour les opérations de mobilité : l'IA agentique intégrée à la plateforme permet d'analyser de façon proactive les informations, d'automatiser les tâches complexes et de suggérer des actions sans obliger les équipes à quitter leur flux de travail. Intégrés nativement aux principaux environnements MCP (Model Context Protocol), les agents d'Horizon fonctionnent à l'intérieur des outils que les entreprises utilisent déjà, éliminant ainsi le changement de contexte et introduisant la gestion intelligente de la mobilité dans les écosystèmes RH existants.

Chaque interaction est conforme à l'entreprise, sans rétention de données, ancrée dans un contexte d'entreprise profond et s'exécute sur vos données et votre infrastructure. Pas besoin de consultant en mise en œuvre. Pas d'installation qui prend des mois.

« Nous avons entièrement conçu Horizon pour être natif de l'IA, pas fixé à l'IA », déclare Mark Lemmons, directeur de la technologie de Topia. « Chaque agent partage une couche de données unifiée, ce qui lui permet de raisonner tout au long du cycle de vie de la mobilité. Lorsqu'une nouvelle affectation est lancée, les agents d'Horizon évaluent déjà les risques, modélisent les coûts, signalent les exigences de conformité et rédigent des recommandations stratégiques avant qu'un gestionnaire de la mobilité n'ait à les demander. »

Ce que Horizon vous apporte

Une IA agentique durant tout le cycle de vie de la mobilité -- Des agents proactifs qui font ressortir les informations, automatisent les vérifications de conformité et recommandent des mesures, de la planification préalable jusqu'au rapatriement.

-- Des agents proactifs qui font ressortir les informations, automatisent les vérifications de conformité et recommandent des mesures, de la planification préalable jusqu'au rapatriement. Élaboration de politiques d'IA -- Décrivez votre programme en langage naturel ; Horizon génère instantanément des politiques entièrement configurées et prêtes à être vérifiées.

-- Décrivez votre programme en langage naturel ; Horizon génère instantanément des politiques entièrement configurées et prêtes à être vérifiées. Renseignements en temps réel sur la conformité -- Suivi pays par pays avec alertes proactives, notation des risques et documentation prête à être auditée.

-- Suivi pays par pays avec alertes proactives, notation des risques et documentation prête à être auditée. Modélisation des coûts et planification de scénarios -- Estimation assistée par l'IA pour la rémunération, la fiscalité, le logement et la réinstallation avant l'approbation d'un déménagement.

-- Estimation assistée par l'IA pour la rémunération, la fiscalité, le logement et la réinstallation avant l'approbation d'un déménagement. Expérience axée sur les employés -- Orientation précise, statut en temps réel et soutien assisté par l'IA tout au long du parcours de l'employé.

Pour en savoir plus ou demander une démonstration, visitez topia.com/horizon/capabilities.

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SOURCE Topia

PERSONNE-RESSOURCE : Relations avec la presse : Emily Jahn, Topia | 415-456-8484