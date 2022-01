MONT-SAINT-GUIBERT, Belgique, 5 janvier 2022 /CNW/ - Cognivia a annoncé aujourd'hui un nouveau nom pour l'entreprise, anciennement connue sous le nom de Tools4Patient, qui offre des solutions d'essais cliniques fondées sur l'IA/ML tenant compte des traits de personnalité, des croyances et des perceptions de chaque patient. Cette transition vers Cognivia vise à refléter plus fidèlement la mission de l'entreprise qui consiste à « quantifier la puissance de l'esprit » et à intégrer cette information dans les analyses de données afin d'optimiser et d'accélérer le développement de médicaments.

Ce changement de nom reflète l'évolution de l'entreprise depuis sa fondation, il y a huit ans. Dans le cadre de cette évolution, Cognivia a établi la base de données probantes pour ses technologies au moyen de multiples essais cliniques et est devenu un partenaire de confiance des principales sociétés pharmaceutiques, entreprises de biotechnologie et sociétés de recherche contractuelle. Les solutions de Cognivia mettent l'accent sur des domaines qui ont posé des défis importants au niveau du développement de médicaments, y compris la réaction au placebo et l'observance thérapeutique dans les essais cliniques.

Cognivia annonce également des changements au sein de son conseil d'administration. Christian Jourquin, dirigeant de longue date chez Solvay et ancien membre du conseil d'administration de la Banque ING, devient membre du conseil. Graham Bunn, Ph.D., se joint à l'équipe à titre de conseiller stratégique auprès du conseil. Le Dr Bunn a occupé plusieurs postes de direction au sein de sociétés de recherche contractuelle et de sociétés de technologie clinique. Il occupa notamment le poste de vice-président auprès de Parexel International et de Medidata. et de vice-président mondial chez IQVIA, anciennement Quintiles.

« Malgré le changement de nom et l'expansion de notre équipe, nous demeurons fidèles à notre vision de départ qui consiste à fournir des médicaments aux patients, tout en offrant de la valeur à toutes les parties prenantes du processus de développement des médicaments; des investisseurs aux sociétés pharmaceutiques en passant par les payeurs, a déclaré Dominique Demolle, chef de la direction de Cognivia. En fait, Cognivia fait ce que personne d'autre ne fait : acquérir une compréhension quantitative des patients en tant qu'êtres humains et intégrer ces connaissances dans l'analyse des données des essais cliniques. Par exemple, Placebell©™ utilise des algorithmes prédictifs pour atténuer l'impact négatif de la réponse au placebo et accroître la puissance des essais cliniques, ce qui entraîne une augmentation des taux de réussite et une réduction des délais et des coûts des essais cliniques. »

À propos de Cognivia

Cognivia (anciennement Tools4Patient) a commencé ses activités en 2014 au moment où d'anciens collègues d'une grande entreprise pharmaceutique ont entrepris de s'attaquer à certains des problèmes les plus complexes qui empêchent la mise sur le marché de médicaments. Avec le soutien de leaders d'opinion influents provenant de différents domaines, dont des chercheurs renommés de l'Université de Sydney, de Toulouse, de l'INSERM et de l'Université de Liège, la société offre aujourd'hui un ensemble complet de solutions qui s'attaquent à l'ensemble de la chaîne de valeur de la recherche clinique, du recrutement à l'interprétation des données. Cognivia vise à accélérer l'accès des patients à de nouvelles thérapies afin d'améliorer leur vie, en développant et en commercialisant des méthodes et solutions d'analyse de données axées sur les caractéristiques uniques des patients qui influencent leur réponse au traitement. Placebell©™, la principale technologie de l'entreprise, permet de caractériser la réponse des patients au placebo. Cognivia est financée par des investisseurs et des fonds privés, dont Sambrinvest et le Innovation Fund. Pour en savoir plus, visitez le https://cognivia.com/.

Personne-ressource : Gwen Shields, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1719717/cognivia__Logo.jpg

SOURCE Cognivia