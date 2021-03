Tookitaki a présenté le module de gestion d'alertes intelligent de sa suite logicielle de lutte contre le blanchiment d'argent, lequel sépare les alertes en trois niveaux de risque, remplaçant efficacement l'ancienne fonction de tri du système actuel de surveillance des transactions

Le gestionnaire d'alertes intelligent a permis de multiplier par 12 l'efficacité opérationnelle d'une grande banque mondiale

SINGAPOUR, 15 mars 2021 /CNW/ - Tookitaki, qui fournit une plateforme-service de conformité (CPaaS) aux institutions financières mondiales, a annoncé aujourd'hui la publication de son livre blanc intitulé « Powering the Next Generation of AML Technology with AI », avec la contribution de Celent. Ce livre blanc présente le module de gestion d'alertes intelligent de la suite logicielle de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLS) de Tookitaki, lequel a permis de multiplier par 12 l'efficacité opérationnelle d'une grande banque mondiale dont le système génère plus de 80 000 alertes chaque année.

Pour éliminer l'encombrement généré par les anciens processus de surveillance et de contrôle des transactions, le module de gestion d'alertes intelligent met à profit l'apprentissage automatique pour classer les alertes selon trois catégories de risque : faible, moyen et élevé. La solution apprend des données passées et des résultats des enquêtes pour construire un modèle d'apprentissage automatique très précis, afin de différencier les alertes et de les classer selon les trois niveaux de risque, aidant ainsi les responsables de la conformité à se concentrer sur les alertes les plus importantes. Les institutions financières qui génèrent autour de 50 000 alertes annuellement pourraient ainsi réaliser des économies de 1,5 million de dollars américains par an.

Abhishek Chatterjee, fondateur et chef de la direction de Tookitaki, a déclaré : « Conçu pour réduire les coûts et accroître l'efficacité opérationnelle, notre gestionnaire d'alertes intelligent, grâce à sa surveillance et à son contrôle des transactions, permet de mieux repérer les crimes financiers, plus rapidement. En nous joignant à Celent pour créer ce livre blanc, nous contribuons à une plus grande sensibilisation aux gains d'efficacité et de rentabilité offerts par notre solution de lutte contre le blanchiment d'argent fondée sur l'IA et l'apprentissage automatique dans le paysage mouvementé actuel, où la criminalité financière continue de s'adapter et d'évoluer rapidement.

Notre succès retentissant auprès de la United Overseas Bank (UOB) témoigne de l'agilité, de la maturité et de la performance de la solution AMLS de Tookitaki, qui nous a permis d'observer un taux global de prédictions positives de 96 %, avec une réduction de près de 40 % des faux positifs », a-t-il ajouté.

Arin Ray, analyste principal chez Celent, a déclaré : « La fraude financière et le blanchiment d'argent posent des risques tant pour la réputation et que pour le respect de la réglementation du secteur des services financiers et de ses participants. Les investissements dans les progrès technologiques et l'innovation dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et les crimes financiers peuvent améliorer l'efficience et l'efficacité des programmes de conformité des institutions financières, améliorer leurs valeurs financières et celles des actionnaires, et avoir une incidence positive sur l'ensemble de l'écosystème dans la lutte contre la criminalité financière. »

Le 9 mars 2021, UOB a remporté le prix Model Risk Manager de Celent pour 2021 dans la catégorie des données, de l'analytique et de l'IA, en raison de la mise en œuvre réussie de la solution AMLS de Tookitaki. Les prix annuels Model Risk Manager de Celent distinguent les meilleures pratiques d'utilisation de la technologie dans différents domaines essentiels à la réussite liée au risque financier.

Le livre blanc peut être téléchargé à l'adresse https://www.tookitaki.ai/whitepapers/powering-the-next-gen-of-aml-technology-with-ai/ .

À propos de Tookitaki

Tookitaki Holding Pte. Ltd. fournit une plateforme-service de conformité (CPaaS) à certaines des plus grandes banques et institutions financières du monde, pour les aider à transformer la façon dont elles gèrent leurs obligations réglementaires. L'infrastructure de conformité de l'entreprise basée à Singapour exploite l'intelligence artificielle (IA) pour soutenir une famille d'applications intelligentes spécialisées dans la conformité établissant de nouvelles normes en matière de précision, de vitesse et de résilience. Le caractère unique et la solidité des innovations de Tookitaki dans le domaine de la conformité réglementaire ont été reconnus dans le monde entier. En 2020, l'entreprise a remporté le prix Awards for Excellence de Regulation Asia et le G20TechSprint. En 2019, l'entreprise a été choisie comme « Pionnier technologique » par le Forum économique mondial. Tookitaki est soutenue par des investisseurs institutionnels comme Viola, SIG, Illuminate Financial, Jungle Ventures et Spring Seeds, une branche d'investissement du gouvernement de Singapour.

Relations avec les médias

PRecious Communications pour Tookitaki en Asie-Pacifique

Courriel : [email protected]comms.com

Téléphone : +65 6303 0567

SOURCE Tookitaki

Liens connexes

https://www.tookitaki.ai/