LOS ANGELES, 19 novembre 2024 /CNW/ - Quinn Emanuel a intenté aujourd'hui en Californie une poursuite contre Anthony (« Tony ») Buzbee pour extorsion fondée sur les menaces de Buzbee de publier de fausses informations à des fins lucratives. Dans la poursuite, Quinn Emanuel affirme que Buzbee a établi une tendance à répandre des allégations sans fondement, fabriquées et malveillantes contre des personnes très en vue et à menacer de les nommer publiquement si elles ne paient pas des sommes d'argent exorbitantes. Buzbee utilise ensuite cet argent pour financer son mode de vie somptueux. Au cours des derniers mois, il a utilisé ces menaces dans des lettres, des déclarations à la presse, sur son site Web et sur les médias sociaux pour tenter de dénigrer des personnes bien connues. Ses tactiques sont contraires à l'éthique et extorquées, et aujourd'hui, on cherche à le tenir responsable de son comportement illégal.

