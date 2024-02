CHENGDU, Chine, le 31 janv. 2024 /CNW/ -- La plateforme médiatique mondiale faisant autorité dans le secteur, PV Tech, a publié son rapport de classement sur la bancabilité des technologies associées aux modules photovoltaïques pour le quatrième trimestre de 2023, en vertu duquel Tongwei Solar a obtenu le classement A, une étape importante pour l'entreprise.

Tongwei Solar obtient le classement A selon les évaluations de bancabilité des technologies associées aux modules photovoltaïques (PRNewsfoto/Tongwei Solar)

Ce nouveau classement souligne la force de Tongwei Solar sur le plan de la qualité des produits, de l'innovation technologique et de la croissance des parts de marché, cette dernière s'appuyant sur l'engagement constant de l'entreprise envers ses clients et partenaires et sa chaîne d'approvisionnement industrielle intégrée verticalement.

Grâce à sa technologie exclusive de pointe, l'entreprise a mis sur pied trois centres d'entreprises nationaux à la fine pointe de la technologie, développant de façon indépendante la première route polytechnique PECVD pour la production de masse de cellules et de modules TOPCon et la première technologie THL de l'industrie. tout en construisant de nouvelles chaînes pilotes de production de cellules et de modules pour explorer d'autres percées à l'ère du type N.

En 2023, moins d'un an après son entrée dans le secteur des modules, Tongwei Solar avait déjà grimpé de deux rangs au classement du rapport de PV Tech, et sa trajectoire actuelle à la hausse montre que l'entreprise figure parmi les plus dynamiques de l'industrie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2330893/Tongwei_Solar_achieves_A_ranking_PV_ModuleTech_bankability_ratings.jpg

SOURCE Tongwei Solar

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Long Tang, [email protected]