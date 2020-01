TomaGold fait une mise à jour sur l'opération d'essaimage de Monster Lake

La Société fait également une mise à jour sur sa propriété d'or-cuivre-argent-zinc Obalski, détenue en propriété exclusive

MONTRÉAL, le 31 déc. 2019 /CNW Telbec/ - CORPORATION TOMAGOLD (TSXV: LOT) (« TomaGold » ou la « Société ») annonce une mise à jour sur son opération d'essaimage (ou Spin-out) impliquant la filiale en propriété exclusive de la Société, Monster Exploration Inc. (« Monster »), qui a fait l'objet de communiqués de presse le 25 janvier 2019 et le 18 avril 2019.

Dans le cadre de l'opération d'essaimage, Monster a amendé les ententes avec Ressources Quinto inc., Brunswick Resources et Antoine Fournier en prolongeant la date d'échéance de ces ententes jusqu'au 31 mars 2020. De plus, Monster a prolongé et modifié la convention d'option d'achat d'actions à l'égard de l'acquisition de la totalité des titres émis et en circulation de 9220-5392 Québec inc. aux termes de laquelle la convention a été prolongée jusqu'au 31 mars 2020 en contrepartie d'un dépôt en espèces non remboursable de 75 000 $ qui sera payable sur réception de l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Finalement, la lettre d'intention avec Kintavar Exploration Inc. a été résiliée.

« Cette transaction complexe prend plus de temps qu'on ne l'aurait souhaité, mais nous avons bon espoir qu'elle se réalisera au début de 2020, » a déclaré David Grondin, président et chef de la direction de TomaGold. « Nous croyons fermement que cette transaction sera bénéfique pour toutes les parties concernées, et nous remercions nos actionnaires pour leur grande patience. »

Mise à jour sur la propriété Obalski

Au cours des derniers mois, TomaGold a travaillé sur une compilation détaillée de la propriété de la mine Obalski. La Société a pu obtenir toutes les données pertinentes afin de procéder à une modélisation 3D de la minéralisation en or-cuivre-argent-zinc présente sur la propriété.

La minéralisation a été décrite comme d'étroites veines de quartz à haute teneur contenant des quantités variables d'or visible, d'argent, de cuivre et de sphalérite associées à une minéralisation de pyrite, de pyrrhotite, de chalcopyrite, de sphalérite et de tellurures. Deux systèmes de fractures/zones de cisaillement orientés approximativement N-080° et N-110° ont été identifiés (veines « A », « B », « C », « D » et « G »). La propriété a également été le site d'une production très limitée ; de 1964 à 1966 et de 1968 à 1972, un total de 100 273 tonnes à 1,14 % Cu et 3,76 g/t Au a été extrait de la veine « A » et en 1984, Camchib a extrait 9 000 tonnes à 10,3 g/t Au de la veine « D ».

Syngold a réalisé d'importants programmes de forage en surface sur la propriété entre 1988 et 1990. D'importantes intersections aurifères ont été signalées. La vérification des données amorcée par Syngold à la fin des années 1980 a clairement indiqué des variations significatives de la teneur en or lors de la duplication des analyses et des tests de lixiviation. Ces variations ont été attribuées à un fort effet de pépite. Il est intéressant de noter que Syngold a foré plus profondément (100 m à 300 m à la verticale) que les forages précédents, plus près de la surface. Par conséquent, ils ont recoupé de plus grandes zones de minéralisation aurifère disséminée avec une minéralisation de pyrrhotite plus importante sur ce qui est maintenant la zone A-Po (extension en profondeur de la zone A originale). La zone de déformation A-Po est associée à une épaisse enveloppe de sulfures qui a une largeur horizontale pouvant atteindre 15,0 m. La compilation actuelle porte sur un panneau de cette zone A-Po (500 m de long par 300 m de largeur) entre des profondeurs verticales de 150 m et 350 m, qui a recoupé les intersections suivantes :

Sondage no. Longueur de la carotte (mètres) Or (g/t non coupé) OBS-88-04 5,8 3,73 OBS-88-09 4,0 1,64 OBS-87-02 5,2 9,66 OBS-88-08 4,2 2,03 OBS-87-01 8,8 0,61 OBS-88-28 1,4 4,71 OBS-87-03 4,0 12,31 OB-82-70 2,2 3,56 OB-82-78 8,2 1,57 OBS-88-29 5,2 7,87 OBS-88-30 12,2 1,07



Note : Aucun certificat d'analyse, aucune information compilée à partir de rapports, de journaux de forage, de sections de forage ou de cartes longitudinales n'est disponible.

Les intersections ci-dessus sont situées le long de l'éponte supérieure du couloir de déformation A-Po.

Certaines intersections aurifères sur d'autres veines présentes sur la propriété justifient une investigation plus poussée :

Sondage no. Longueur de la carotte

(mètres) Or (g/t) Structure OB-14 2,9 11,11 Zone D OB-39 6,5 9,59 Zone D OB-43 3,6 25,00 Zone D OB-47 1,1 12,33 Zone D

La Société croit maintenant que les principaux systèmes de fractures/zones de cisaillement orientés à N-110° (veine A-Po, zone C, zone G) contiennent de l'or, du cuivre et de l'argent, tandis que le système transversal N-080° (zone D, zone B) contient de l'or et de l'argent, mais très peu de cuivre.

TomaGold a également acquis un claim supplémentaire par désignation sur carte et a négocié une entente d'option avec un voisin afin de protéger l'extension ouest des structures aurifères.

Le potentiel d'un gisement de sulfures massifs volcanogènes typique sur la propriété ne doit pas être négligé. Falconbridge (1981) a identifié une forte altération en surface et dans un sondage foré sous la surface qui a révélé des teneurs allant jusqu'à 14,0 % Zn provenant de nombreux filonnets.

Le contenu technique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Claude P. Larouche, ing., une personne qualifiée telle que définie par le Règlement 43-101.

À propos de Corporation TomaGold

Corporation TomaGold est une société d'exploration minière canadienne spécialisée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et le développement de propriétés minières aurifères. Elle a présentement une entente de coentreprise avec IAMGOLD Corporation pour le projet Monster Lake et avec Goldcorp Inc. pour la propriété Sidace Lake, ainsi qu'avec Goldcorp Inc. et New Gold Inc. pour la propriété Baird. TomaGold possède des participations dans sept propriétés aurifères dans le nord du Québec : Monster Lake, Winchester, Lac à l'eau jaune, Monster Lake Est, Monster Lake Ouest, Obalski et Lac Doda, situées à proximité du camp minier de Chibougamau. Elle possède également une participation de 39,5 % dans la propriété Sidace Lake et de 24,5 % dans la propriété Baird, situées à proximité du camp minier de Red Lake en Ontario, et détient une participation de 70 % dans la propriété Hazeur qui est contigüe au sud du groupe de propriétés de Monster Lake.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n´assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l´exactitude du présent communiqué. Les déclarations effectuées dans ce communiqué de presse qui ne constituent pas des faits historiques sont de nature prospective et le lecteur est avisé que telles déclarations ne constituent pas des garanties de résultats futurs, et que les évènements ou résultats réels pourront varier matériellement de ceux énoncés dans ces déclarations prospectives.

www.tomagoldcorp.com

SOURCE Corporation TomaGold

Renseignements: David Grondin, Président et chef de la direction, (514) 583-3490

Liens connexes

www.tomagoldcorp.com