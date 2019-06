TomaGold fait le point sur l'opération d'essaimage de Monster Lake

MONTRÉAL, le 25 juin 2019 /CNW Telbec/ - CORPORATION TOMAGOLD (TSXV: LOT) (« TomaGold » ou la « Société ») annonce que l'approbation de la Bourse de croissance TSX est toujours en attente relativement au plan d'arrangement visant l'opération d'essaimage (ou « spin-out ») de Monster Exploration Inc. annoncé initialement le 25 janvier 2019 (voir les communiqués du 25 janvier 2019 et du 18 avril 2019).

Conformément au plan d'arrangement, TomaGold cédera tous ses actifs de Monster Lake dans la province de Québec à une nouvelle société appelée Monster Exploration Inc.

La Société fixera une nouvelle date d'assemblée pour obtenir l'approbation des actionnaires en août 2019 et celle des tribunaux en juillet 2019. La Société publiera une mise à jour rapidement après l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

À propos de Corporation TomaGold

Corporation TomaGold est une société d'exploration minière canadienne spécialisée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et le développement de propriétés minières aurifères. Elle a présentement une entente de coentreprise avec IAMGOLD Corporation pour le projet Monster Lake et avec Goldcorp Inc. pour la propriété Sidace Lake, ainsi qu'avec Goldcorp Inc. et New Gold Inc. pour la propriété Baird. TomaGold possède des participations dans sept propriétés aurifères dans le nord du Québec : Monster Lake, Winchester, Lac à l'eau jaune, Monster Lake Est, Monster Lake Ouest, Obalski et Lac Doda, situées à proximité du camp minier de Chibougamau. Elle possède également une participation de 39,5 % dans la propriété Sidace Lake et de 24,5 % dans la propriété Baird, situées à proximité du camp minier de Red Lake en Ontario, et détient une participation de 70 % dans la propriété Hazeur qui est contigüe au sud du groupe de propriétés de Monster Lake.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n´assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l´exactitude du présent communiqué.

SOURCE Corporation TomaGold

Renseignements: David Grondin, Président et chef de la direction, (514) 583-3490, www.tomagoldcorp.com

Related Links

www.tomagoldcorp.com