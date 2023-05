VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE et SAN DIEGO, le 18 mai 2023 /CNW/ - CyberCatch Holdings, Inc. (« CyberCatch » ou « l'entreprise ») ( TSXV: CYBE ), une entreprise de cybersécurité novatrice qui offre une solution de plateforme basée sur l'IA pour la conformité continue et l'atténuation des cyberrisques, est heureuse de transmettre un message spécial de Tom Ridge, premier secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis, au sujet de la nécessité d'atténuer les cyberrisques de façon permanente.

Tom Ridge est président du conseil d'administration de Ridge Global, un cabinet de services-conseils en matière de risque et de cybersécurité de renommée internationale. Il a été le premier secrétaire du département de la Sécurité intérieure (DHS) des États-Unis. Le département a été créé en 2002, regroupant 22 ministères et organismes fédéraux différents au sein d'un organisme ministériel unifié et intégré qui compte 180 000 employés. Il a auparavant occupé le poste d'adjoint spécial du président des États-Unis. Il a également été gouverneur de la Pennsylvanie pendant deux mandats et membre du Congrès à la Chambre des représentants des États-Unis pendant six mandats.

« Chez CyberCatch, nous sommes honorés de profiter de la sagesse et de l'expertise de Tom Ridge à titre de conseiller de notre conseil d'administration. Il m'a inspiré à fonder CyberCatch et mettre sur pied notre équipe pour créer une solution unique basée sur l'IA qui assure la conformité continue et l'atténuation des cyberrisques, afin de résoudre la cause fondamentale des vols de données et des rançongiciels et de protéger les personnes les plus vulnérables des cybermenaces. Ce message spécial de Tom Ridge est un incontournable », a déclaré Sai Huda, fondateur, président et chef de la direction de CyberCatch.

Pour regarder la vidéo spéciale, visitez le https://www.cybercatch.com/tomridgemessage .

À propos de CyberCatch

CyberCatch Holdings, Inc. (TSXV: CYBE) est une entreprise de cybersécurité qui offre une solution logicielle en tant que service (SaaS) brevetée et exclusive, basée sur l'intelligence artificielle (IA), qui assure la conformité continue et l'atténuation des cyberrisques d'organisations dans les segments critiques, afin de les protéger des cybermenaces. La plateforme CyberCatch se concentre sur la résolution de la cause profonde du succès des cyberattaques, à savoir les failles de sécurité découlant des lacunes en matière de contrôle. Elle permet d'abord de mettre en œuvre tous les contrôles obligatoires et nécessaires, puis teste automatiquement et en continu les contrôles à partir de trois dimensions (extérieur-intérieur, intérieur-extérieur et ingénierie sociale) pour trouver les lacunes en matière de contrôle afin de pouvoir les corriger rapidement pour assurer la conformité et rester à l'abri des attaquants. Pour en savoir plus, consultez : https://www.cybercatch.com

