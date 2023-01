TORONTO, 12 janvier 2023 /CNW/ - Brattle Group a accueilli Tom Chapman, économiste de l'énergie, à son bureau de Toronto. Il occupera le poste de directeur du domaine de pratique des marchés de gros de l'électricité et de la planification de l'entreprise. Ancien directeur de la politique sur le transport, la distribution et le réseau intelligent au ministère de l'Énergie de l'Ontario et responsable des marchés de gros de l'électricité de l'Ontario à la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (IESO), M. Chapman se spécialise dans les questions de politique et de stratégie relatives à la conception, la mise en œuvre et l'évolution des marchés de l'électricité.

Tom Chapman | Directeur chez The Brattle Group | Toronto

« Grâce à sa vaste expertise et à son expérience de travail auprès des décideurs, des entreprises d'électricité et d'autres intervenants du marché de l'électricité, Tom est un atout précieux pour Brattle, a déclaré Johannes Pfeifenberger, directeur et chef du groupe des marchés de gros de l'électricité et de la planification de l'entreprise. Il améliorera grandement la capacité de notre équipe à fournir des renseignements détaillés sur les marchés de l'électricité et sera une ressource précieuse pour nos clients, notamment dans les domaines de l'énergie propre et des ressources décentralisées. »

M. Chapman a contribué à l'élaboration de politiques qui facilitent la transition énergétique en cours et a géré avec succès un vaste portefeuille de projets relatifs au changement du marché de l'électricité de gros. Il a également travaillé comme expert-conseil dans les domaines de la simulation des marchés de l'électricité et du gaz, de la prévision des prix, des études sur la demande au sein du marché et de la planification financière.

« Je suis ravi de me joindre à l'équipe compétente d'économistes de l'énergie de Brattle Group, a déclaré M. Chapman. Je me réjouis à l'idée de collaborer avec mes collègues de Toronto et d'ailleurs pour aider nos clients à aborder les enjeux questions en constante évolution touchant les marchés de l'énergie à l'échelle mondiale. »

Avant de se joindre à Brattle, M. Chapman était gestionnaire principal à l'IESO en Ontario. Auparavant, il a aussi œuvré pendant six ans au ministère de l'Énergie de l'Ontario. Tout au long de sa carrière, il a également travaillé comme expert-conseil et donné des conférences sur les marchés de l'électricité à la Toronto Metropolitan University, où il siège au conseil consultatif du Centre for Urban Energy de l'Université.

