Tohoku Murata Manufacturing est la première société du Japon à obtenir un rapport d'essai UL 9540A pour vérifier le risque d'incendie associé aux cellules de batterie au sein d'un système de stockage d'énergie par batterie

TOKYO, 26 juin 2019 /CNW/ - UL, une organisation scientifique internationale vouée à la sécurité dont le siège social se trouve à Northbrook, en Illinois, a remis à Tohoku Murata Manufacturing Co., Ltd., une filiale de Murata Manufacturing Co., Ltd., le premier rapport d'essai au Japon conformément aux méthodes d'essai prévues par la norme UL 9540A, qui est libellée Test Method for Evaluating Thermal Runaway Fire Propagation in Battery Energy Storage Systems.

La norme UL 9540A a été élaborée pour remédier aux problèmes de sécurité définis par les codes de sécurité des personnes et d'incendie des États-Unis et par la communauté de normalisation. Elle a été publiée en novembre 2017 en réponse à leurs préoccupations, proposant une méthodologie d'essai qui permet à l'industrie de promouvoir l'utilisation efficace de systèmes de stockage d'énergie par batterie conçus pour favoriser la sécurité.

La norme UL 9540A prévoit quatre niveaux d'essai par accroissement : (1) un test au niveau de la cellule, (2) un test au niveau du module, (3) un test au niveau de l'unité et (4) un test au niveau de l'installation. Lors de chaque essai de la cellule de la batterie, du module et de l'unité, les gaz émis pendant l'emballement thermique sont analysés, puis les risques d'inflammabilité et d'explosion sont évalués. La propagation du feu entre les cellules d'un module et entre les modules d'un système de stockage d'énergie est examinée parallèlement avec les risques de rallumage que pose un système de stockage d'énergie. Le test de l'installation est offert pour permettre l'évaluation de l'efficacité de la détection d'incendie et du matériel d'extinction si la mise à l'essai de l'unité indique que davantage d'équipement de sécurité est requis en plus de l'ESS du produit.

M. Hidehiko Yamajo, vice-président d'UL, directeur général du Japon, affirme : « Peu de temps après la publication de la norme UL 9540A, le service d'incendie de la ville de New York, l'un des plus grands centres urbains des États-Unis, a adopté cette méthode d'essai. Sur son territoire, les demandeurs cherchant à mettre en place un système énergétique avec batterie au lithium-ion doivent effectuer un essai d'inflammabilité et soumettre un rapport d'essai conformément à la norme UL 9540A. Cette nouvelle méthode d'essai est aussi en cours d'intégration à la norme 2018 ICC (Code international de prévention des incendies) et à la norme NFPA 855 de la National Fire Protection Association, libellée Standard for the Installation of Stationary Energy Storage Systems. UL continuera de faire avancer la société en mettant au point en temps opportun des méthodes d'essai et des normes tout en offrant un service de test, d'inspection et de certification qui sont alignés sur les besoins sociaux et sur la vitesse à laquelle la technologie progresse. »

M. Norio Nakajima, premier vice-président à la direction, directeur délégué de Murata Manufacturing Co., Ltd., a aussi déclaré : « Nous nous sommes concentrés sur la recherche, le développement et la fabrication afin d'assurer que la sécurité des produits soit compatible avec l'amélioration du rendement des systèmes de stockage d'énergie. Obtenir la première certification au monde pour notre batterie FORTELION (batterie au lithium-ion et au phosphate de type olivine), en conformité à la norme UL 1973, qui sert dans les batteries stationnaires, vient confirmer le positionnement de notre entreprise. De plus, le fait que nous soyons la première société japonaise à obtenir un rapport d'essai UL 9540A vient accroître la valeur de nos produits contre les incendies, ce qui devrait à notre avis accélérer l'adoption de notre système de stockage d'énergie par les grandes villes américaines. »

À propos d'UL

UL aide à créer un monde meilleur en appliquant la science dans le but de résoudre les défis relatifs à la sûreté, la sécurité et la durabilité. Nous engendrons la confiance en permettant l'adoption sécuritaire de nouvelles technologies et de produits novateurs. Tous les employés d'UL sont mus par la passion de rendre le monde plus sûr. L'ensemble de notre travail, qu'il s'agisse de recherche indépendante ou d'établissement de normes en passant par la mise à l'essai et l'homologation ainsi que la prestation de solutions numériques et analytiques, contribue à l'amélioration du bien-être de la planète. Les entreprises, les industries, les gouvernements, les organismes de réglementation de même que le public se fient à nous pour pouvoir prendre des décisions plus réfléchies. Pour en apprendre plus, visitez le UL.com.

