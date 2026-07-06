TMRW Vault® reçoit le marquage CE en vertu du règlement européen sur les dispositifs médicaux (MDR)

WILMINGTON, Delaware, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Reprotech annonce aujourd'hui que la TMRW Vault® a reçu le marquage CE en tant qu'instrument médical de classe IIa en vertu du règlement (UE) 2017/745, ce qui étaye la mise sur le marché dans l'Union européenne et dans d'autres marchés internationaux qui reconnaissent le marquage CE.

The TMRW Vault and Workstation (PRNewsfoto/Reprotech, LLC)

L'obtention de ce marquage représente une étape importante pour la société mère, Reprotech, et pour l'industrie de la fertilité, étant donné que le TMRW Vault combine la chaîne de traçabilité numérique, la surveillance avancée et le cryostockage évolutif pour aider les cliniques de fertilité à réduire les risques, à renforcer la traçabilité des échantillons et à soutenir la croissance.

Le TMRW Vault Freezer est un congélateur cryogénique destiné à fournir un stockage d'azote liquide pour les ovocytes, les embryons et les spermatozoïdes et à faciliter l'identification et la traçabilité des spécimens. Le TMRW Vault Workstation permet aux utilisateurs de transférer des échantillons dans et depuis le TMRW Vault Freezer et d'effectuer des commandes au moyen de l'interface logicielle.

Alors que les cliniques de fertilité gèrent des volumes croissants de tissus reproducteurs congelés, le besoin pour des solutions de stockage plus sûres, plus évolutives et plus traçables n'a cessé de croître. Par le passé, les cliniques comptaient principalement sur des systèmes de stockage manuels qui créent des inefficacités opérationnelles et augmentent le risque d'erreur humaine.

Le TMRW Vault a été conçu pour moderniser ce processus en combinant une infrastructure avancée de cryostockage sur place à la plateforme logicielle ivfOS exclusive de TMRW, créant ainsi une solution intégrée qui permet l'identification numérique des échantillons, la surveillance continue, la gestion des stocks en temps réel et la chaîne de traçabilité numérique sécurisée qui renforce la traçabilité des échantillons.

Le TMRW Vault offre aux cliniques de fertilité une solution complète de gestion numérique des échantillons sur place qui comprend :

une gestion numérique des échantillons au moyen de CryoBeacons compatibles RFID et du logiciel ivfOS® qui vérifie numériquement l'identité et l'emplacement des échantillons.

au moyen de CryoBeacons compatibles RFID et du logiciel ivfOS® qui vérifie numériquement l'identité et l'emplacement des échantillons. un accès manuel au réservoir technologique du Vault, permettant aux embryologistes de stocker et de récupérer efficacement les spécimens tout en maintenant une traçabilité numérique complète.

au réservoir technologique du Vault, permettant aux embryologistes de stocker et de récupérer efficacement les spécimens tout en maintenant une traçabilité numérique complète. une surveillance avancée grâce à TMRW Overwatch®, qui effectue des milliers de vérifications quotidiennes du système appuyées par la supervision d'experts.

grâce à TMRW Overwatch®, qui effectue des milliers de vérifications quotidiennes du système appuyées par la supervision d'experts. une capacité de stockage évolutive , avec un seul réservoir Vault capable de contenir jusqu'à dix dewar traditionnels sur environ un tiers de l'encombrement au sol.

, avec un seul réservoir Vault capable de contenir jusqu'à dix dewar traditionnels sur environ un tiers de l'encombrement au sol. une intégration fluide à l'écosystème TMRW élargi et aux services de cryostockage hors site.

à l'écosystème TMRW élargi et aux services de cryostockage hors site. une installation simple permettant aux cliniques de déployer le système rapidement avec des perturbations réduites au minimum.

L'annonce fait suite au regroupement d'avril 2026 entre Reprotech et TMRW Life Sciences, qui réunit des décennies d'expertise en matière de cryostockage et un réseau national de biodépôts aux États-Unis, avec des technologies de gestion des échantillons numériques de prochaine génération. Avec l'acquisition d'IMT Matcher par Reprotech en juin 2025, l'entreprise fusionnée offre maintenant aux cliniques de fertilité l'un des écosystèmes les plus complets, couvrant l'observation des échantillons, la traçabilité numérique, le cryostockage sur place et hors site, la gestion du consentement et l'administration et la facturation du stockage.

À propos de Reprotech

Reprotech est le principal fournisseur de produits et services pour la préservation, la gestion et l'entreposage à long terme des spécimens reproducteurs. Le portefeuille combiné de Reprotech comprend sept biodépôts spécialisés, des technologies avancées de gestion du cryostockage et des solutions mondiales de chaîne de traçabilité numérique. Fort de sa famille d'entreprises TMRW, Matcher et Cryologix, Reprotech s'associe à des centres de fertilité pour aider à réduire les risques, renforcer la traçabilité, rationaliser les flux de travail et préserver les spécimens tout au long de leur parcours. Basées sur des décennies d'expérience et soutenues par une innovation continue, les normes rigoureuses de conformité et l'excellence opérationnelle de Reprotech établissent une nouvelle référence en matière de protection des échantillons, de la clinique au cryostockage et de retour à la clinique, pour garantir aux clients des options éprouvées pour préserver, aujourd'hui et demain, les actifs qui comptent le plus.

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Sarah Roberts

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