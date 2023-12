MONTRÉAL, le 7 déc. 2023 /CNW/ - BPA, une firme d'ingénierie ayant son siège social à Montréal, spécialisée dans les bâtiments institutionnels, commerciaux, multirésidentiels et industriels, ainsi qu'en développement durable, et The Mitchell Partnership (TMP), une firme de génie-conseil ayant 60 ans d'histoire et une solide réputation à Toronto, en Ontario, ont annoncé aujourd'hui qu'elles unissaient leurs forces.

Logos BPA / TMP (Groupe CNW/Bouthillette Parizeau (BPA)) De gauche à droite : Dermot Barry, Associé, TMP | James Hannaford, Associé, TMP | Tony Dingman, Associé, TMP | Dominic Latour, PDG, BPA | Reg Callaghan, Associé, TMP | Patrick St-Onge, Premier Vice-président, BPA | Steve Orchard, Associé, TMP | Mitch Kooistra, Associé, TMP | James McEwen, Associé, TMP (Groupe CNW/Bouthillette Parizeau (BPA))

Dans le cadre de ce partenariat stratégique déterminant, l'excellence inégalée de TMP en matière d'ingénierie mécanique sera combinée à l'expertise approfondie de BPA en matière de mécanique, d'électricité, de structure et de modélisation énergétique, consolidant ainsi la position de BPA en tant que firme d'ingénierie du bâtiment la plus importante du pays. Cette collaboration ne fait pas qu'accroître leurs capacités collectives, elle établit également BPA comme le principal acteur de l'industrie à Toronto et à Montréal.

« Cette acquisition s'inscrit dans notre objectif stratégique d'être la première autorité en matière d'ingénierie du bâtiment à l'échelle nationale et de poursuivre notre mission de bâtir un avenir durable. Grâce à la complémentarité des services de TMP et de BPA et à notre vision commune, nous sommes très enthousiastes quant à notre avenir », déclare Patrick St-Onge, vice-président exécutif de BPA.

« En joignant nos forces à celles de TMP, nous renforçons non seulement notre présence dans les secteurs bureaux, commerces et édifices multiusages, mais nous amenons également à Toronto la riche expertise de BPA, notamment dans le secteur de la santé. Ce partenariat nous permettra de nous engager dans d'autres projets d'envergure. En fin de compte, il consolide notre position de chef de file canadien en ingénierie du bâtiment, assurant un impact significatif et positif sur l'environnement bâti au Canada et sur ses communautés », a déclaré Dominic Latour, PDG de BPA.

BPA et TMP partagent des valeurs d'excellence, de proximité, d'approche axée sur le client et d'engagement envers la durabilité. Ensemble, elles sont convaincues d'avoir défini les bases d'un partenariat qui va au-delà d'une simple collaboration - un engagement commun à offrir des services de qualité exceptionnelle et à assurer le succès à long terme.

« En tant qu'entreprise unifiée, nous pouvons renforcer notre capacité à poursuivre et à exceller dans des projets de plus grande envergure, à accroître les opportunités dans des secteurs critiques, en particulier ceux qui exigent une présence omniprésente, et à améliorer notre réactivité auprès de clients opérant dans plusieurs villes, y compris les clients nationaux, et dans les projets PPP. Collectivement, nous devenons plus compétitifs », explique Tony Dingman, associé de TMP.

Il est important de noter que tous les dirigeants de TMP continueront à jouer un rôle important au sein de l'entité issue de cette union, assurant ainsi une intégration transparente et un leadership durable. Tous les employés resteront également au service de BPA. Les détails de la transaction sont confidentiels.

Il s'agit de la troisième transaction de BPA après un investissement initial de la CDPQ en 2022 pour soutenir le plan de développement stratégique pancanadien de l'entreprise et accélérer sa croissance.

À PROPOS DE BPA

BPA est une firme d'ingénierie spécialisée en bâtiment pour les marchés institutionnel, commercial, multirésidentiel et industriel. Ses employés présents à travers le Canada offrent leur expertise en mécanique, en électricité, en structure, en développement durable et efficacité énergétique, en science du bâtiment, en télécommunications, en sécurité, en immotique, en acoustique, en services alimentaires et en mise en service. Pour en savoir plus sur BPA, rendez-vous sur bpa.ca.

À PROPOS DE TMP

Basée à Toronto, TMP est une firme d'ingénierie spécialisée en mécanique du bâtiment comptant plus de 60 ans d'expérience et offrant des services de conception de systèmes mécaniques incluant, entre autres, la production de documents de construction, l'administration de contrats et l'examen sur le terrain des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, des installations de plomberie et de protection incendie ainsi que des systèmes de gestion des bâtiments. Pour en savoir plus sur TMP, rendez-vous sur tmptoronto.com.

