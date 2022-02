« Notre nouveau siège social accueillant notre IQC unique en son genre nous permettra de mieux répondre aux besoins changeants des clients et du marché, alors que nous innovons dans les produits et les technologies transformatrices qui sont à la base de notre portefeuille de solutions novatrices, a déclaré Kevin Lavallee, président et chef de la direction de TK Elevator en Amérique du Nord, chef de l'exploitation du groupe Field et membre du conseil d'administration de TK Elevator. Cela n'aurait pas été possible sans les sacrifices et le travail acharné de tant de gens. Nous sommes éternellement reconnaissants envers ceux qui ont permis d'en arriver à ce que nous avons réalisé aujourd'hui, et nous avons hâte d'accueillir nos employés, nos clients, nos étudiants et la communauté dans notre univers. »

La pierre angulaire du nouveau siège social est le IQC, qui comprend des laboratoires de recherche et développement et de logiciels de pointe, une salle d'exposition numérique, des bureaux d'ingénierie et des installations de formation, ainsi que des espaces destinés aux événements et réunions situés au sommet du bâtiment. L'installation nord-américaine de recherche et de développement est une tour d'essai moderne.

Misant sur 18 cages, la tour d'essai servira à tester de nouveaux concepts et des projets pilotes de produits, y compris des ascenseurs à grande vitesse et le système d'ascenseurs TWIN, le système de TK Elevator qui comprend deux cabines fonctionnant indépendamment dans une seule cage. De plus, la tour permettra d'effectuer des essais robustes pour vérifier la conformité aux exigences de sécurité rigoureuses des ascenseurs standard. Le IQC hébergera également les services techniques internationaux (ITS), le réseau exclusif d'experts de TK Elevator qui fournit une expertise technique et une assistance en matière de pièces de rechange pour les ascenseurs TKE et ascenseurs concurrents, ainsi que le SEED Campus, le nouveau centre de formation nord-américain de TKE pour tous les employés.

Le IQC fait actuellement l'objet d'une évaluation en vue d'obtenir la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) du Green Building Council des États-Unis. Dans sa quête de certification LEED Or, TK Elevator a reconnu une réduction de 12 % de son empreinte carbone par rapport à une construction classique, grâce à l'optimisation du mélange de béton en utilisant du laitier de haut fourneau granulé et broyé et des cendres volantes, ce qui permet de réduire considérablement les émissions de dioxyde de carbone. La notification officielle de certification LEED est attendue au cours des prochaines semaines.

Le IQC offre également plus de 1 000 m2 de maillage à DEL et une résolution virtuelle de 2,4 millions de pixels qui illumineront le ciel d'Atlanta, tout en symbolisant l'avenir prometteur de TKE en Amérique du Nord.

« L'Amérique du Nord demeure l'une de nos régions les plus dynamiques à l'échelle mondiale, représentant plus du tiers de nos revenus mondiaux. Notre investissement de 200 millions de dollars dans notre nouveau siège social nord-américain n'est pas seulement une étape importante franchie au cours de la première année de TKE en tant qu'entreprise indépendante, il réaffirme également notre engagement envers cet important marché, alors que nous continuons à stimuler l'innovation et à développer des solutions de mobilité durable qui aideront notre clientèle croissante aux États-Unis et au Canada », a déclaré Peter Walker, chef de la direction de TK Elevator.

TK Elevator en Amérique du Nord compte plus de 11 000 employés (dont environ 9 000 aux États-Unis) répartis dans plus 160 emplacements aux États-Unis et au Canada. Ces emplacements comprennent l'installation de fabrication certifiée LEED Or de Middleton, au Tennessee, ainsi que le centre ITS de Toronto, au Canada. Au cours de l'exercice 2020-2021, TK Elevator en Amérique du Nord a généré plus de 3 milliards de dollars américains, ce qui représente plus du tiers des revenus mondiaux totaux de TK Elevator. De plus, TK Elevator a connu une croissance au sein de ses principaux secteurs d'activité (nouvelle installation, modernisation et service) au Canada et aux États-Unis, et continue d'étendre sa présence importante en Amérique du Nord.

Depuis qu'elle est devenue une entreprise autonome l'an dernier, TK Elevator a connu de nombreux succès en Amérique du Nord. Cela comprend l'expansion des installations et l'augmentation des abonnements à MAX, la première solution de maintenance préventive axée sur l'IdO de l'industrie. TK Elevator a lancé l'application mobile AGILE en février 2021. L'application permet aux locataires d'exploiter un ascenseur au moyen de leur téléphone intelligent ou de leur appareil portable. L'application mobile AGILE est installée dans près de 12 grandes villes en Amérique du Nord. TK Elevator a également installé ses ascenseurs écologiques à la Summit House de Pikes Peak à Colorado Springs, au Colorado. À l'époque, il s'agissait du plus haut chantier de construction en cours en Amérique du Nord, à plus de 4 200 m au-dessus du niveau de la mer. À plus de 1 600 km au nord de Colorado Springs, TK Elevator a fourni les ascenseurs les plus rapides de l'Ouest canadien à l'édifice Telus Sky à Calgary, en Alberta. Et dans le cadre de son engagement en faveur des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), TK Elevator a intégré le premier véhicule électrique à son parc de véhicules nord-américain en 2021.

