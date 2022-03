« Le monde se complexifie un peu plus chaque jour. Notre vaste portefeuille de produits aide nos clients à répondre à l'évolution de la demande d'urbanisation grâce à des solutions numériques qui les aident à optimiser la circulation pour une gestion plus intelligente des immeubles, a déclaré Kevin Lavallee, chef de la direction, unité opérationnelle d'Amérique du Nord, et chef de l'exploitation des opérations sur le terrain du groupe, TK Elevator. Nous sommes honorés par cette reconnaissance de la part de Fast Company , et nous continuerons de montrer la voie en matière de solutions de mobilité novatrices et durables. »

Cette reconnaissance arrive à point nommé, alors que TK Elevator élargit son leadership en matière d'innovation en Amérique du Nord. Le mois dernier, TK Elevator a ouvert le Centre d'innovation et de qualification (IQC) dans le cadre de son investissement dans le leadership en matière d'innovation. Les plus récentes technologies d'ascenseurs seront mises au point, mises à l'essai et qualifiées à l'ICQ. Il s'agit de technologies essentielles pour régler les problèmes de densité urbaine qui affligent les villes d'Amérique du Nord. Comme l'immobilier est plus cher dans les villes, les promoteurs doivent construire des immeubles toujours plus hauts pour répondre à la demande en matière de densité urbaine. Ces grands immeubles nécessitent de faire appel aux technologies modernes d'ascenseurs. TKE a mis au point des systèmes d'ascenseurs qui permettent non seulement un déplacement efficace dans ces immeubles, mais réduisent aussi l'empreinte des ascenseurs (ce qui donne au propriétaire de l'immeuble de l'espace locatif utilisable supplémentaire) tout en consommant moins d'énergie. Cela comprend TWIN, un ascenseur doté de deux cabines fonctionnant indépendamment dans un seul puits, et MULTI, le premier et le seul ascenseur au monde sans câbles et à déplacement latéral pour les grands immeubles.

TKE Elevator a mis au point la première plateforme numérique dans le nuage et basée sur l'Internet des objets de l'industrie, qui permet d'améliorer le service et l'entretien prédictif. MAX, qui est relié à plus de 86 000 ascenseurs et escaliers mécaniques aux États-Unis seulement, fournit également des renseignements exploitables en mesurant l'activité des ascenseurs afin que les clients puissent exploiter leurs installations plus efficacement. Cette perspective a été prise en compte dans le rapport Outlook 2022 , le rapport le plus complet de l'industrie des ascenseurs en Amérique du Nord, qui prévoit comment les données sur la mobilité urbaine façonneront l'avenir de l'immobilier commercial. L'édition 2022 du rapport présente les points de vue exclusifs d'éminents spécialistes de l'immobilier commercial, révélant des tendances clés et des technologies axées sur le numérique qui joueront un rôle dans l'avenir des immeubles de bureaux. Le système de l'IdO est également utilisé pour les communications numériques d'urgence en Amérique du Nord, et ses capacités continuent d'augmenter.

TKE Elevator a récemment élargi son portefeuille numérique et sans contact en Amérique du Nord grâce à la mise en œuvre d'une application qui permet aux locataires d'utiliser un ascenseur au moyen de leur téléphone intelligent ou d'un appareil portable. Cette technologie aide à éviter la congestion dans les ascenseurs ainsi que les interactions physiques avec les surfaces, les boutons et les mains courantes des ascenseurs. Elle a été rapidement adoptée par les meilleurs complexes résidentiels et installations commerciales en Amérique du Nord et mise en place dans plus de 12 grandes villes. Auparavant, TKE Elevator a annoncé la disponibilité d'une interface d'ascenseur qui permet aux robots d'utiliser un ascenseur comme le ferait un humain, ce qui est essentiel pour les immeubles à niveaux multiples comme les hôtels et les hôpitaux qui commencent à intégrer des robots de service pour surmonter les pénuries de personnel.

Les éditeurs et les rédacteurs de Fast Company ont recherché les entreprises les plus révolutionnaires au sein des différents secteurs et dans le monde. Le classement des entreprises les plus novatrices du monde est la franchise emblématique de Fast Company. Il donne un aperçu de l'avenir de l'innovation dans les secteurs les plus dynamiques de l'économie.

« Les entreprises les plus novatrices du monde jouent un rôle essentiel dans la résolution des problèmes les plus pressants auxquels la société est confrontée, qu'il s'agisse de lutter contre les changements climatiques en stimulant les efforts de décarbonisation, d'atténuer les pressions qui s'exercent sur les chaînes d'approvisionnement ou de nous aider à renouer les liens au travers de passions communes », a déclaré David Lidsky, éditeur adjoint de Fast Company.

Pour en savoir plus sur la façon dont TKE Elevator stimule l'innovation en Amérique du Nord, consultez le site www.tkelevator.com/us-en .

IMAGES DE PRESSE

Cliquez ici .

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS

Dennis Van Milligen

Gestionnaire, Relations publiques

TK Elevator, Amérique du Nord

Tél. : +1 312 525-3190

[email protected]

www.tkelevator.com/us-en/

BLOGUE DE L'ENTREPRISE

Insights

À PROPOS DE NOUS

TK Elevator (anciennement : thyssenkrupp Elevator)

Comptant des clients dans plus de 100 pays desservis par plus de 50 000 employés, TK Elevator a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 8 milliards d'euros au cours de l'exercice 2020-2021. Les plus de 1 000 centres de l'entreprise à travers le monde offrent un vaste réseau qui garantit une proximité avec ses clients. Au cours des dernières décennies, TK Elevator s'est imposée comme l'une des plus grandes compagnies d'ascenseurs au monde et est devenue indépendante depuis sa séparation de thyssenkrupp AG en août 2020. Le secteur d'activité le plus important de l'entreprise est celui des services, au sein duquel travaillent plus de 24 000 techniciens. Le portefeuille de produits de l'entreprise comprend des ascenseurs d'immeubles résidentiels et commerciaux et des solutions de pointe hautement personnalisées de gratte-ciel ultramodernes. Il comprend aussi des escaliers mécaniques et des tapis roulants, des ponts d'embarquement pour passagers, ainsi que des escaliers et plateformes élévatrices. Les solutions de services en nuage intégrées, comme la plateforme MAX, prennent de plus en plus d'importance. Avec ces offres numériques, il n'y a plus de limites à la mobilité urbaine. TKE - aller au-delà.

Photo- https://mma.prnewswire.com/media/1762147/2022_FastCompany_MostInnovativeCompanies.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1003423/thyssenkrupp_Elevator_Logo.jpg

SOURCE TK Elevator