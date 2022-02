Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Blaine Coupal, ancien chef de la direction de TK Elevator Canada, supervise maintenant toutes les opérations sur le terrain aux États-Unis et au Canada .

. Gary Medeiros, qui possède 25 ans d'expérience au sein de l'industrie des ascenseurs, devient président et chef de la direction de TK Elevator Canada après avoir occupé le poste de vice-président de la région du Centre de l'entreprise.

Sous la direction de messieurs Coupal et Medeiros, TK Elevator Canada occupe une position de plus en plus importante au sein du marché à mesure qu'elle poursuit sa modernisation et élargit son empreinte de service dans toutes les provinces.

TORONTO, 24 février 2022 /CNW/ - TK Elevator a le plaisir d'annoncer que Blaine Coupal, président et chef de la direction de TK Elevator Canada, a été nommé au poste de vice-président directeur des opérations sur le terrain pour TK Elevator en Amérique du Nord. Gary Medeiros, ancien vice-président, région du Centre de TK Elevator Canada a pris la relève de Blaine Coupal en tant que nouveau président et chef de la direction de TK Elevator Canada.

« Blaine a joué un rôle de premier plan dans la croissance de TK Elevator au Canada et a fait de TK la société d'ascenseurs la plus appréciée et la plus digne de confiance au Canada. Nous sommes ravis que Blaine mette maintenant à contribution son leadership et son expertise au poste de vice-président directeur des opérations sur le terrain. Nous sommes également heureux que Gary assume le poste de président et de chef de la direction au Canada après plus d'une décennie de succès importants dans l'ensemble des secteurs d'activités et régions géographiques de TK Elevator, a déclaré Kevin Lavallee », président et chef de la direction de TK Elevator en Amérique du Nord, chef de l'exploitation des opérations sur le terrain du groupe et membre du conseil d'administration de TK Elevator.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Coupal supervisera toutes les opérations sur le terrain aux États-Unis et au Canada, y compris nos nouvelles installations, nos initiatives de modernisation et la transformation de nos services. Originaire de Calgary, Blaine Coupal compte 19 années d'expérience au sein de l'entreprise. Il est devenu président et chef de la direction de TK Elevator au Canada en novembre 2018. Il a auparavant occupé le poste de vice-président régional de la région des Prairies au Canada. M. Coupal a commencé sa carrière chez TK Elevator comme directeur de district.

« D'abord et avant tout, je suis éternellement reconnaissant envers nos employés dévoués, ainsi qu'envers nos précieux clients et fournisseurs qui ont soutenu notre entreprise au Canada au cours de ma carrière de près de 20 ans chez TK Elevator, a déclaré M. Coupal. Je suis très heureux de cette nouvelle occasion, et je me réjouis à l'idée de continuer à travailler étroitement avec notre entreprise canadienne, qui est maintenant entre bonnes mains avec Gary. Son leadership, ses connaissances et son approche axée sur les gens seront un atout pour notre organisation, nos clients et l'industrie en général. »

Originaire de la région du Grand Toronto, Gary Medeiros compte plus de 25 ans d'expérience progressive dans l'industrie des ascenseurs et a occupé différents postes de direction et de haute direction chez TK Elevator au cours des 15 dernières années. En plus de la croissance de notre gamme de produits, M. Medeiros a joué un rôle déterminant dans la direction d'initiatives de changement et l'introduction de nouvelles gammes de produits sur le marché canadien, tout en renforçant nos relations importantes et en dépassant constamment nos objectifs de vente ambitieux. Sous la direction de M. Medeiros, TK Elevator est devenue la première société d'ascenseurs en Ontario à obtenir un certificat de reconnaissance.

« Au cours des 15 dernières années au sein de TK Elevator, j'ai eu l'honneur de travailler avec la main-d'œuvre la plus qualifiée et certains des groupes de personnes les plus inspirants et les plus dévoués au Canada. Cette occasion ne serait pas possible sans les gens extraordinaires chez TKE, les clients importants avec lesquels j'ai eu le plaisir de travailler chaque jour, et le solide réseau de fournisseurs qui nous permet de soutenir nos clients au plus haut niveau, a déclaré Gary Medeiros. Je me réjouis à l'idée de continuer à mettre l'accent sur le client et de montrer la voie sur le plan de la sécurité, tout en appuyant les initiatives communautaires. »

