Ce nouvel ascenseur à faible ou moyenne hauteur fondé sur le numérique permet de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 45 % et le carbone incorporé de 50 %.

EOX propose un affichage multimédia standard embarqué pour informer et divertir les passagers.

EOX est livré avec la solution de maintenance prédictive MAX de TK Elevator et prêt à prendre en charge les technologies futures, telles que l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique.

ATLANTA, 10 mai 2023 /CNW/ - TK Elevator, l'un des chefs de file mondiaux du marché et de l'innovation dans l'industrie des ascenseurs, lance EOX en Amérique du Nord. La plateforme d'ascenseur éco-efficace est conçue pour répondre aux exigences des bâtiments de deux à dix étages grâce à sa conception aux dimensions compactes, à ses technologies de pointe et à ses délais d'exécution réduits. TK Elevator a répondu à l'appel des architectes, des promoteurs et des propriétaires d'immeubles avec un produit optimisé pour la plupart des budgets et des échéanciers de construction, leur donnant tout ce dont ils ont besoin et plus que ce à quoi ils s'attendent.

EOX propose des fonctionnalités standard généralement réservées aux produits haut de gamme :

Les services numériques avancés augmentent la disponibilité et prolongent la durée de vie des produits

Présentation multimédia embarquée pour divertir et informer les passagers avec du contenu personnalisé

L'entraînement régénératif permet de capter l'énergie et de la réinjecter dans l'immeuble

Le mode écologique réduit la vitesse et l'accélération de l'ascenseur en période de faible trafic

Des capteurs embarqués améliorés surveillent la sécurité à l'entrée et la qualité des déplacements

Les fonctions de sécurité comprennent le clavardage bidirectionnel, la VoIP (voix sur protocole Internet) et la caméra embarquée connectée à la plateforme IdO MAX.

« Les ascenseurs sont un élément essentiel de l'infrastructure moderne et de l'urbanisation. Pour répondre aux attentes des clients et des utilisateurs, TK Elevator continuera de veiller à ce que nos produits évoluent grâce à l'innovation, a déclaré Jeremy Rainwater, chef de la direction, Amériques. EOX est conçu pour réduire les coûts d'exploitation de nos clients et leur fournir un ascenseur abordable, intelligent, durable et prêt pour l'avenir ».

TK Elevator s'est engagé à atteindre l'objectif de zéro émission nette de carbone d'ici 2050 et à s'associer à ses clients pour atteindre leurs objectifs en matière de réduction de carbone. Par conséquent, l'accent mis sur la réduction du carbone a été intégré à la conception du produit, ce qui a eu une incidence sur les choix de matériaux. Par exemple, le contrepoids de l'ascenseur est en béton à 40 %, ce qui signifie qu'il a moins de carbone incorporé qu'une solution de rechange en acier seulement. L'ascenseur est également plus léger de plusieurs centaines de livres que les modèles précédents, ce qui permet une efficacité sans sacrifier la durabilité ou la sécurité.

EOX est assemblé aux États-Unis avec de l'énergie entièrement renouvelable. Il a été conçu, qualifié et testé au Centre d'innovation et de qualification certifié LEED Gold de TK Elevator à Atlanta. En outre, TK Elevator a formé plus de 200 associés LEED Green et BREEAM partout en Amérique du Nord pour aider les architectes, les entrepreneurs généraux et les propriétaires d'immeubles à obtenir des certifications de bâtiments écologiques pour leurs projets.

Chaque EOX est livré en standard avec la solution de maintenance prédictive en nuage MAX. Il analyse les données de rendement pour informer les clients de la « santé » de leur ascenseur afin que les gestionnaires d'immeuble et les techniciens de service de TK Elevator aient des renseignements en temps réel à portée de main pour prendre des décisions plus rapides et plus efficaces. Cette approche axée sur les données a le pouvoir de réduire de 50 % le temps d'arrêt des ascenseurs. Les clients ont également la possibilité d'améliorer l'expérience de leur locataire avec la technologie sans contact AGILE Mobile. L'outil numérique permet aux utilisateurs de demander un ascenseur à distance depuis leur téléphone intelligent ou leur montre intelligente.

Pour en savoir plus sur EOX, rendez-vous sur le site https://eox.na.tkelevator.com/.

IMAGES DE PRESSE

Disponible ici (Photos reproduites avec l'aimable autorisation de TK Elevator)

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS

Sasha Bailey

Directrice principale, Communications et inclusion

TK Elevator, Amérique du Nord

Tél. : +1 469 236-6290

[email protected]

www.tkelevator.com/us-en/

À PROPOS DE NOUS

TK Elevator

Avec des clients dans plus de 100 pays servis par plus de 50 000 employés, TK Elevator a réalisé un chiffre d'affaires de de 8,5 milliards d'euros au cours de l'exercice 2021-2022. Plus de 1 000 sites dans le monde entier constituent un réseau étendu qui garantit la proximité avec les clients. Depuis plusieurs décennies, TK Elevator s'est imposé comme l'une des principales entreprises d'ascenseurs au monde et est devenu indépendant après sa séparation du groupe thyssenkrupp en août 2020. Le secteur d'activité le plus important de l'entreprise est celui des services, dans lequel travaillent avec fierté environ 25 000 techniciens de service. La gamme de produits va des ascenseurs normalisés pour les immeubles résidentiels de faible hauteur aux solutions hautement personnalisées, pour les gratte-ciel. En outre, elle comprend des escaliers mécaniques, des trottoirs roulants, des passerelles d'embarquement pour passagers, des escaliers et des plateformes élévatrices. Les solutions infonuagiques intégrées, telles que la plateforme MAX, offrent des services améliorés. Avec ces offres numériques, la mobilité urbaine ne connaît plus de limites. TKE - aller au-delà.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1452959/TKE_logo.jpg

SOURCE TK Elevator