TORONTO, 26 mai 2021 /CNW/ - TK Elevator Canada a fait l'acquisition de trois sociétés qui se spécialisent dans la modernisation, l'entretien et la réparation des ascenseurs en Ontario : Bay Elevator, Direct Elevator et True Canadian Elevator Maintenance Company. Plus de 100 employés de ces trois sociétés se joindront à TK Elevator Canada, la plus importante entreprise de transport vertical au Canada.

Des dirigeants des trois entreprises, dont Kyle Bourque de Bay Elevator, Mike Devine et Dave Hueson de Direct Elevator ainsi que Rob Wagner de True Canadian Elevator se joindront à TK Elevator.

« Notre engagement à offrir le plus haut niveau de service est inégalé dans notre secteur et constitue une raison essentielle pour laquelle TK Elevator est la société d'ascenseurs la plus fiable au Canada. Cet engagement comprend l'évaluation des partenariats et des acquisitions clés qui rendent notre organisation plus forte », a affirmé Blaine Coupal, président et chef de la direction, TK Elevator Canada. « Bay Elevator, Direct Elevator et True Canadian ont tous la même volonté d'offrir un service et des solutions de modernisation de première qualité. Les dirigeants de ces trois sociétés, ainsi que leur personnel expérimenté, ajouteront de la profondeur à notre entreprise actuelle et renforceront le soutien que nous offrons à nos clients nouveaux et existants. »

L'an dernier, TK Elevator Canada a relevé un défi majeur en matière de service en effectuant la transformation du centre d'ingénierie de Scarborough en centre international de services techniques afin d'élargir ses capacités à offrir ses services et à effectuer la maintenance de différentes unités appartenant à divers concurrents. Le seul établissement de ce type au Canada, pour lequel TK Elevator Canada a investi des millions de dollars pour sa modernisation, était initialement consacré à l'ingénierie des nouvelles installations et de la modernisation, à la réparation des circuits imprimés canadiens et aux simulateurs d'ascenseur. On y trouvait aussi une salle d'exposition pour les clients et un entrepôt de pièces détachées lorsqu'il a ouvert ses portes il y a presque trois ans.

Désormais, le nouveau centre international de services techniques améliore la qualité de ses services grâce à l'ajout d'une assistance technique de première ligne par téléphone et d'une assistance sur place, de services d'assistance spécialisés, de formations et de documentation techniques supplémentaires, d'outils de diagnostic et spécialisés, de services de réparation de circuits imprimés et de la machinerie, ainsi que d'une assistance quant aux nouveaux produits et aux collaborations. Le centre international de services techniques offrira également les mêmes services pour les ascenseurs et les escaliers mécaniques des différents compétiteurs.

En 2020, TK Elevator a également étendu la portée de ses services et de ses activités de modernisation à Winnipeg en faisant l'acquisition du Winnipeg Elevator Group .

En Amérique du Nord, TK Elevator a fait l'acquisition de sociétés et de partenaires de service clés dans le cadre de son approche stratégique visant à développer son éventail de services offerts et son personnel. Ceci inclut l'acquisition de plusieurs entreprises aux États-Unis, dont Albany Elevator en 2021, Braun ThyssenKrupp en 2020, et O'Keefe Elevator et Nashville Machine Elevator en 2019.

« Nos nouvelles acquisitions en Amérique du Nord et les améliorations apportées au centre international de services techniques prouvent notre engagement significatif envers nos clients dans le but de leur fournir le meilleur service possible, a déclaré Kevin Lavallee, président et chef de la direction, TK Elevator (Amérique du Nord et Australie). L'avenir est très prometteur pour TK Elevator en Amérique du Nord, et nous continuerons à explorer les façons de mener l'industrie des ascenseurs vers un avenir encore plus sécuritaire. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.tkelevator.com/ca-en

