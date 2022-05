TK Elevator Canada parraine la Marche Faites de la fibrose kystique de l'histoire ancienne

La société rend hommage à son employée Meaghan Addante, qui est décédée de la fibrose kystique (FK) l'an dernier à l'âge de 28 ans.

Grâce au leadership de Meaghan, TK Elevator a recueilli plus de 500 000 dollars canadiens en cinq ans pour Fibrose kystique Canada , un organisme sans but lucratif qui se consacre à la recherche d'un traitement curatif.

TORONTO, 31 mai 2022 /CNW/ - TK Elevator Canada était fière d'appuyer la Marche Faites de la fibrose kystique de l'histoire ancienne à titre de commanditaire national, qui a eu lieu le 29 mai partout au Canada. La Marche Faites de la fibrose kystique de l'histoire ancienne est l'événement national et la collecte de fonds la plus importante et la plus réussie de Fibrose kystique Canada. Les participants de plus de 70 régions au Canada et les participants virtuels ont marché et recueilli des fonds pour FK Canada afin de soutenir sa mission de trouver un traitement curatif.

Il y a six ans, Meaghan Addante s'est jointe à TK Elevator Canada pour sensibiliser l'organisation et les communautés à la FK. Grâce à ses efforts de sensibilisation inspirants, les employés de TK Elevator ont participé à diverses activités de collecte de fonds, notamment des ventes de pâtisseries, des tirages au sort, des tournois de curling, des parties de quilles, des tournois de golf et des concours d'art.

Depuis qu'elle a adopté FK Canada comme organisme de bienfaisance de choix en 2016, TK Elevator Canada a constamment dépassé son objectif annuel, qui était de recueillir 100 000 dollars canadiens pour Fibrose kystique Canada. À ce jour, TK Elevator Canada a recueilli plus de 500 000 dollars canadiens en poursuivant la mission de Meaghan, décédée à cause de cette maladie l'an dernier.

« Nous sommes fiers d'appuyer Fibrose kystique Canada et sa mission qui consiste à mettre fin une fois pour toutes à la FK. Cette mission est très personnelle pour nous. Meaghan était une source d'inspiration pour tous ceux qui l'ont rencontrée et son combat courageux contre la FK, tout comme la sensibilisation à cette maladie, est une lutte que nous sommes fiers de poursuivre en son nom », a déclaré Kevin Lavallee, chef de la direction, Unité opérationnelle Amérique du Nord, et directeur de l'exploitation du groupe Field.

Originaire d'Oshawa, en Ontario, Meaghan a reçu un diagnostic de FK à l'âge de sept mois. Même si elle a succombé à la maladie en 2021, la FK ne constituait pas un obstacle qui l'empêchait de mener pleinement sa vie ni de chercher à inspirer et à éduquer les autres.

« Le monde était bien meilleur grâce à Meaghan, et ses efforts pour lutter contre la FK ont inspiré tant de gens partout au Canada et dans le monde. Elle s'est battue sans relâche, et c'est une tradition que nous perpétuerons en son honneur en continuant de travailler en étroite collaboration avec FK Canada », a ajouté Gary Medeiros, président et chef de la direction de TK Elevator Canada.

Fibrose kystique Canada est l'un des trois organismes de bienfaisance les plus importants au monde qui s'engagent à trouver un traitement curatif pour cette maladie. Il est reconnu à l'échelle internationale comme un chef de file dans l'avancement de la recherche et des soins cliniques dans ce domaine. Fibrose kystique Canada investit plus de fonds dans la recherche et les soins de la fibrose kystique pour sauver des vies que tout autre organisme non gouvernemental au Canada. Depuis 1960, Fibrose kystique Canada a investi plus de 261 millions de dollars dans la recherche de pointe, les soins et la défense des droits, ce qui a permis aux Canadiens atteints de la FK d'avoir l'un des âges médians de survie estimés les plus élevés au monde.

En 2019, TK Elevator Canada a reçu le prestigieux Prix du champion national de FK Canada. Ce prix récompense les groupes de service, les personnes morales, les entreprises et les commerces qui sont présents dans au moins trois régions et qui ont fait preuve d'un leadership ou d'un soutien financier exceptionnels pour FK Canada à l'échelle nationale. Cette reconnaissance n'aurait pas été possible sans le soutien de toute l'équipe du Canada et les efforts inlassables de Meaghan.

Comme Meaghan l'avait déjà dit : « Peut-être que je ne serai pas sauvée, et peut-être que je ne trouverai pas le traitement curatif, mais, un jour, les gens regarderont sans doute dans le passé et diront : "cette fille-là a su faire changer les choses". »

