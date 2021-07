- Le propriétaire actuel de City Elevator, Heiner Marnet rejoindra les rangs de TK Elevator Canada en compagnie de 75 employés à la suite de l'officialisation de l'entente le 29 juillet 2021.

- City Elevator est la quatrième acquisition au Canada et la sixième acquisition globale en Amérique du Nord pour TK Elevator en 2021.

BURNABY, Colombie-Britannique, 23 juillet 2021 /CNW/ - TK Elevator a signé une entente visant l'acquisition de City Elevator, un important fournisseur de services et d'entretien d'ascenseurs dans la région métropolitaine de Vancouver. City Elevator a été fondé en 2004 par Heiner Marnet et Dennis Graham.

« Alors que le boom de l'urbanisation s'étend vers l'ouest à des villes comme Calgary, Edmonton et Vancouver, il est essentiel de disposer de techniciens, d'outils et de technologies de premier plan pour garantir le fonctionnement sécuritaire des systèmes de transport, a déclaré Kevin Lavallee, président et chef de la direction de TK Elevator en Amérique du Nord. City Elevator est l'un de ces importants fournisseurs de services d'ascenseurs dans la région de Vancouver depuis de nombreuses années, et nous sommes très heureux d'accueillir l'entreprise au sein d'une famille TKE en pleine expansion. »

TK Elevator est très présente dans la région du Grand Vancouver. Elle appuie notamment certains des immeubles de bureaux commerciaux les plus importants et les plus modernes du centre-ville de Vancouver, comme le 601, West Hastings, le 1133, Melville, le 1090, West Pender et la tour Alberni.

« Vancouver est une collectivité très spéciale pour nous, et nous sommes fiers d'y accroître notre présence grâce à l'acquisition de City Elevator », a déclaré Blaine Coupal, président et chef de la direction de TK Elevator Canada.

Parmi les plus de 75 employés qui rejoignent les rangs de TK Elevator Canada, il y a le fondateur Heiner Marnet, un chef de file de longue date dans la communauté des ascenseurs de l'Ouest canadien. M. Marnet a déjà été président de la Canadian Elevator Contractors Association (CECA).

« City Elevator s'est imposée comme l'une des entreprises d'ascenseurs les plus dignes de confiance dans la région de Vancouver en faisant preuve d'honnêteté et d'intégrité et en fournissant constamment un service exceptionnel. Cela reflète l'approche adoptée par TK Elevator dans tous les aspects de ses activités. Nous sommes ravis de nous joindre à TK Elevator et de devenir une force motrice pour façonner l'avenir de l'industrie des ascenseurs au Canada », a déclaré Heiner Marnet.

Plus tôt cette année, TK Elevator a fait l'acquisition de trois entreprises d'ascenseurs en Ontario, deux à Toronto et une dans le Nord de l'Ontario. Aux États-Unis, TK Elevator a également acquis Albany Elevator et Accurate Elevator, des entreprises établies respectivement à Albany, dans l'état de New York et à Marathon, en Floride.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.tkelevator.com/ca-en

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS

Dennis Van Milligen

Gestionnaire, relations publiques

TK Elevator, Amérique du Nord

Tél. : +1 312 525-3190

[email protected]

www.tkelevator.com/us

BLOGUES DE L'ENTREPRISE

Insights

Urban Hub

À PROPOS DE NOUS

TK Elevator (anciennement : thyssenkrupp Elevator)

Comptant des clients dans plus de 100 pays desservis par 50 000 employés, TK Elevator a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 8 milliards d'euros au cours de l'exercice 2019-2020. Les plus de 1 000 centres de l'entreprise à travers le monde offrent un vaste réseau qui garantit une proximité avec ses clients. Au cours des dernières décennies, TK Elevator s'est imposée comme l'une des plus grandes compagnies d'ascenseurs au monde et est devenue indépendante depuis sa vente par thyssenkrupp AG en août 2020. Le secteur d'activité le plus important de l'entreprise est celui des services, dans lequel travaillent plus de 24 000 techniciens. Le portefeuille de produits de l'entreprise comprend des ascenseurs d'immeubles résidentiels et commerciaux et des solutions de pointe hautement personnalisées de gratte-ciel ultramodernes. Il comprend aussi des escaliers mécaniques et des tapis roulants, des ponts d'embarquement pour passagers, ainsi que des escaliers et plateformes élévatrices. Les solutions de services en nuage intégrées, comme la plateforme MAX, prennent de plus en plus d'importance. Avec ces offres numériques, il n'y a plus de limites à la mobilité urbaine. TKE - aller au-delà.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1003423/thyssenkrupp_Elevator_Logo.jpg

SOURCE TK Elevator

Liens connexes

https://www.tkelevator.com