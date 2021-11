L'acquisition stratégique transforme la façon dont les entreprises communiquent et mobilisent leur main-d'œuvre grâce à des solutions de RH de bout en bout qui améliorent les activités

NEW YORK, 4 novembre 2021 /CNW/ - Tivian, un chef de file de la gestion de l'expérience des employés, a annoncé aujourd'hui l'acquisition stratégique de GuideSpark, le chef de file des communications favorisant les changements. Les capacités combinées permettent aux entreprises de faire la synthèse de la rétroaction de leur main-d'œuvre et de promouvoir le changement au moyen de communications qui ressortent du lot et atteignent les bons employés, au bon moment et au moyen de renseignements pertinents.

Le secteur de la gestion de l'expérience est fortement axé sur le besoin de joindre les clients et d'optimiser les interactions avec ceux-ci. Mais cette approche particulière orientée sur le client ne tient pas compte de l'actif le plus important des entreprises : leurs employés. Grâce à l'acquisition de GuideSpark, Tivian devient la première entreprise à offrir une solution de gestion intelligente de l'expérience des employés au moyen d'une technologie qui fournit des messages personnalisés et mobilise les travailleurs.

« Les gagnants de demain seront les entreprises qui fourniront des communications personnalisées à leurs employés en mettant l'accent sur l'amélioration de leur expérience, a déclaré Frank Møllerop, chef de la direction de Tivian. Établir un canal de communication efficace avec les employés est une condition préalable à la rentabilité de toute entreprise. C'est pourquoi nous avons créé une solution de bout en bout qui intègre les principes des technologies axées sur le marketing client au profit des RH. La course au talent est terminée: le talent a remporté la course. Et les entreprises qui ont négligé d'accorder la priorité à leurs employés cherchent maintenant des moyens de les mobiliser. Pour attirer et conserver les talents, les entreprises doivent placer leur main-d'œuvre au cœur de leurs priorités. »

« L'accélération rapide de la transformation numérique et le passage au travail à distance au cours des dernières années ont exposé les employés à une quantité incroyable de communications et de bruits, a déclaré Keith Kitani, chef de la direction de GuideSpark. « Comme les employés ont du mal à obtenir de l'information à jour et à demeurer mobilisés, il est essentiel de fournir des messages efficaces, pertinents et en temps opportun qui orientent les bons comportements. En combinant les communications et la plateforme de gestion de l'expérience de Tivian, nous offrirons la première solution complète à l'intention des employés qui permet aux équipes de RH de favoriser des résultats opérationnels concrets. »

La plateforme de Tivian donne les moyens aux entreprises de comprendre les besoins, les préférences et les préoccupations de groupes d'employés en situation réelle, et d'y répondre au moyen de communications personnalisées qui favorisent les changements nécessaires afin de créer une expérience de calibre mondial pour les employés.

Le siège social de Trivian est situé à New York, et l'entreprise a des bureaux à Houston, Redwood City, Portland, London, Berlin, Oslo et Cologne.

Tivian est le créateur de la première plateforme de RH de bout en bout orientée sur les employés qui permet aux entreprises d'offrir des communications et des expériences sur mesure à leurs employés. Grâce à des outils d'analyse avancés et à une technologie d'intelligence artificielle de pointe, Tivian aide les entreprises de premier plan à tirer parti des données sur l'expérience afin d'obtenir des renseignements commerciaux plus approfondis et de diffuser des communications personnalisées pour mobiliser leurs employés. La plateforme intelligente de gestion de l'expérience de Tivian accroît l'efficacité des entreprises et favorise un milieu des affaires plus intelligent grâce à l'exploitation des renseignements. S'appuyant sur une expérience de vingt ans dans la gestion des commentaires sur les entreprises, Tivian donne à plus de 400 clients de 35 pays le pouvoir d'agir et d'atteindre leurs objectifs. Pour en savoir plus, visitez le www.tivian.com ou suivez-nous sur Twitter, Facebook, LinkedIn.

