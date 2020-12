Tive obtient un financement d'immobilisations de série A de 12 millions de dollars

Soutenue par RRE Ventures et Two Sigma Ventures, Tive procure de l'information en temps réel sur l'emplacement des marchandises en transit et les conditions ambiantes à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement.

BOSTON, 15 déc. 2020 /CNW/ - Tive, Inc., un important fournisseur de données de visibilité de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait obtenu un financement de série A de 12 millions de dollars, auquel ont contribué, par ordre d'importance, RRE Ventures et Two Sigma Ventures, ainsi que les investisseurs actuels de Tive, dont NextView Ventures, Hyperplane Ventures, One Way Ventures et Fathom Ventures. Le nouvel investissement financera le développement rapide de Tive et stimulera l'innovation des outils de suivi des expéditions, pourvus de fonctionnalités d'alerte et d'analyse.

Le suivi des expéditions est incroyablement complexe, peu sûr et coûteux. Tive est en train de changer cette situation en offrant une visibilité en temps réel tout au long du processus d'expédition, notamment avec des données de localisation hyper précises et des informations sur les conditions ambiantes comme la température, les chocs, l'exposition à la lumière et l'humidité. Le lancement par Tive du premier outil de suivi 5G à usage unique du secteur a suscité un vif intérêt du marché et obtenu son assentiment. Les clients l'adoptent de plus en plus. La croissance est dynamique auprès des nouveaux clients. Le chiffre d'affaires annuel a crû de 570 %, en partie en raison de l'arrivée sur le marché du premier outil de suivi sans batterie au lithium pour répondre aux préoccupations liées à la sécurité des ions de lithium et à leurs effets sur l'environnement.

« Le secteur du transport maritime de 20 000 milliards de dollars commence à exiger davantage, a affirmé Raju Rishi, associé général à RRE Ventures. Ses acteurs adoptent rapidement Tive pour obtenir des données en temps réel sur leurs expéditions, qui leur procurent un niveau de visibilité inégalé dans le secteur ainsi que de nouvelles possibilités pour intervenir si les marchandises sont mal manutentionnées. Nous connaissons Krenar depuis plus de quatre ans, et nous avons observé la gamme complète d'outils de suivi offerte par Tive être propulsée sur le marché par une clientèle diversifiée. Nous sommes fiers de les appuyer, lui et son équipe; ils bâtissent une entreprise d'une catégorie qui se définit dans le suivi de la chaîne d'approvisionnement. »

« Étant donné la demande croissante pour la gamme complète de solutions d'outils de suivi de Tive, il était évident que le moment était venu d'accroître considérablement notre capacité à répondre à la demande du secteur, a déclaré Krenar Komoni, PDG de Tive, Inc. Grâce au soutien de RRE Ventures et de Two Sigma Ventures, ainsi que de nos précieux investisseurs actuels, nous pouvons tirer parti de leur expertise et nous concentrer sur le développement de notre plateforme axée sur la clientèle. L'injection de capitaux de développement se traduira par une mise en marché plus rapide des produits, une augmentation de nos ventes, une amélioration de nos initiatives de marketing, l'ajout d'un leadership clé et l'accroissement de notre présence à l'échelle internationale. »

Tive procure une visibilité en temps réel des marchandises en transit partout dans le monde, grâce à des données provenant d'une plateforme de visibilité à la demande conçue pour les entreprises. Grâce à Tive, les expéditeurs et les fournisseurs de services logistiques tiers peuvent suivre et surveiller l'emplacement et les conditions ambiantes de leurs produits pendant le transport. La plateforme de visibilité à la demande de Tive fournit des données générées par ses outils de suivi de pointe, qui permettent aux clients d'optimiser de manière proactive leurs expéditions, de rehausser l'expérience de leurs clients et d'accéder aux données sur la chaîne d'approvisionnement d'une manière pratique en temps réel. Tive est établie à Boston, au Massachusetts. Pour en savoir plus, visitez www.tive.co.

