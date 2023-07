Titanic, l'exposition présentée en exclusivité canadienne au Musée de la civilisation en 2025

QUÉBEC, le 5 juill. 2023 /CNW/ - Toujours à l'affût de grandes expositions internationales en tournée à travers le monde, le Musée de la civilisation est fier de pouvoir inscrire à sa programmation de 2025 une exposition extrêmement touchante mettant en lumière la construction et l'organisation de la vie à bord du Titanic, le plus célèbre transatlantique du 20e siècle. C'est grâce au soutien de 500 000 $, issu de l'Entente de développement culturel dans le cadre de la Mesure d'aide financière à l'intention des musées d'État, que Titanic, l'exposition sera présentée à Québec en exclusivité canadienne.

« L'aide octroyée par la Ville de Québec et par le ministère de la Culture et des Communications est extrêmement appréciée. Elle permet à notre institution de poursuivre son objectif d'offrir, à la clientèle québécoise et touristique, des expositions internationales aux thèmes fascinants et d'une qualité exceptionnelle. Cela renforce notre positionnement à titre d'acteur majeur sur la scène muséale étrangère et celui de notre belle région comme destination incontournable. Nous sommes convaincus que Titanic, l'exposition aura un vif succès puisque son sujet fait partie de la mémoire universelle et qu'à sa seule évocation, il fait vibrer une fibre sensible commune à tous et à toutes. » Stéphan La Roche, président-directeur général du Musée de la civilisation

Du 15 mai au 23 novembre 2025, le public pourra admirer des objets ayant appartenu à des membres de l'équipage et aux personnes qui voyageaient à son bord (bijoux, vêtements, objets du quotidien et archives) selon leur classe sociale.

Près de 200 trésors illustreront le propos, dont plusieurs seront mis en valeur à l'intérieur de fidèles reconstitutions d'espaces qui composaient le paquebot dit insubmersible.

Un déploiement muséologique extrêmement fort et saisissant qui génère une vive émotion décuplée grâce à un audioguide diffusant une trame narrative des plus bouleversantes, redonnant vie à celles et à ceux qui ont vécu la funeste nuit du 14 au 15 avril 1912.

Titanic, l'exposition est une réalisation de Musealia, une firme espagnole reconnue sur la scène internationale, depuis maintenant plus de 20 ans, pour ses projets sur des événements historiques significatifs et pour la gamme d'émotions qu'ils font vivre aux publics.

est une réalisation de Musealia, une firme espagnole reconnue sur la scène internationale, depuis maintenant plus de 20 ans, pour ses projets sur des événements historiques significatifs et pour la gamme d'émotions qu'ils font vivre aux publics. Le parcours de cette exposition a été développé par l'un des experts mondiaux de l'histoire du Titanic, Claes-Göran Wetterholm, comptant à son actif quatre voyages de recherche vers l'épave. Il a notamment procédé à la fine sélection des objets présentés dans l'exposition et a veillé à ce que ces derniers aient un lien direct avec une personne ayant séjourné sur le Titanic, toute classe sociale confondue.

Fidèle à sa mission et à sa façon de faire, le Musée de la civilisation envisage d'y ajouter du contenu relatif à l'histoire maritime québécoise.

Titanic, l'exposition a été à l'affiche d'une vingtaine de lieux muséaux internationaux situés principalement en Europe (Barcelone, Bilbao , Stockholm et Londres) et en Amérique du Nord ( Mexico et New York ).

