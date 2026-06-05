Tishman Speyer lève 300 millions USD dans un premier tour de table pour Korea Living Venture avec APG et Bouwinvest

Les investisseurs de régimes de retraite européens soutiennent la stratégie axée sur le marché immobilier locatif en expansion rapide de la Corée

NEW YORK, 5 juin 2026 /CNW/ - Tishman Speyer annonce aujourd'hui la première clôture de sa Korea Living Venture (KLV), levant 300 millions USD d'engagements en actions de tiers auprès de deux caisses de retraite européennes à forte capitalisation pour un nouveau fonds dédié à l'acquisition, au repositionnement et au développement de propriétés multifamiliales et d'hébergement dans l'ensemble de Séoul.

Ligne d'horizon de Séoul (PRNewsfoto/Tishman Speyer)

Les engagements d'APG Asset Management N.V. (APG) et Bouwinvest fournissent une base solide à KLV, qui vise environ 400 millions de dollars d'engagements en capitaux propres, ce qui représenterait plus de 800 millions de dollars de capacité d'investissement, y compris le financement anticipé. La stratégie souligne la conviction institutionnelle croissante dans le secteur du logement locatif en pleine expansion en Corée, l'un des marchés multifamiliaux à la croissance la plus rapide en Asie.

APG est l'un des plus importants investisseurs de régimes de retraite au monde, gérant des actifs pour le compte de la caisse de retraite néerlandaise ABP.

Bouwinvest est un chef de file de l'immobilier institutionnel néerlandais axé sur la création de valeur à long terme grâce à des investissements diversifiés dans les secteurs résidentiels et immobiliers mondiaux pour le compte de clients des régimes de retraite.

KLV ciblera les actifs à proximité des principaux centres de transport avec un accès pratique aux quartiers d'affaires et aux campus universitaires de Séoul, Icheon, Gyeonggi-do et d'autres quartiers à forte croissance dans la région de la capitale.

Tirant parti de l'expertise de Tishman Speyer en matière de création de valeur ajoutée et d'aménagement, le fonds se concentre principalement sur les actifs résidentiels existants offrant des possibilités d'amélioration de la valeur, tout en maintenant une exposition sélective aux projets de développement. Cette approche intégrée équilibre la stabilité à court terme et la croissance à long terme, permettant à KLV de constituer un portefeuille diversifié d'actifs de grande qualité.

Séoul connaît un boom de la demande locative, sous-tendue par des changements socio-économiques structurels tels que la hausse des coûts du logement, l'augmentation des foyers d'une seule personne et le nombre croissant de résidents et d'étudiants étrangers. Ensemble, ces dynamiques contribuent à la profondeur et à la résilience à long terme du marché locatif de la ville.

« Le secteur résidentiel de la Corée représente une opportunité importante, mais sous-institutionnalisée, alimentée par une demande croissante et une offre limitée », déclare Graham Mackie, responsable l'ensemble de l'Asie chez Tishman Speyer. « Cette stratégie nous permet d'accroître notre présence dans un marché à forte croissance tout en diversifiant le portefeuille mondial de Tishman Speyer. »

Joelin Ma, directeur principal de l'immobilier chez APG, commente :

« Le secteur résidentiel en Corée est un excellent exemple des opportunités structurelles que nous ciblons dans les marchés développés de l'Asie. Les changements démographiques, l'augmentation de la demande locative et l'adoption croissante de logements gérés par des professionnels continuent de soutenir de solides principes fondamentaux à long terme, et nous considérons qu'il s'agit d'un moyen attrayant d'accéder à une exposition immobilière résiliente et génératrice de revenus dans la région. Notre partenariat avec Tishman Speyer et Bouwinvest combine une solide exécution locale et une flexibilité structurelle, y compris une voie potentielle vers un véhicule de base ouvert, conformément à l'approche à long terme d'APG en matière d'investissement immobilier de base. »

Robert Koot, directeur des investissements Asie-Pacifique chez Bouwinvest, déclare :

« Notre stratégie sur le marché résidentiel coréen reflète notre forte conviction dans les fondamentaux à long terme de l'un des marchés résidentiels les plus dynamiques et les plus matures d'Asie. Forts de notre expérience mondiale dans le secteur résidentiel, nous croyons que notre partenariat avec APG et Tishman Speyer nous positionne très bien pour créer un portefeuille évolutif et de grande qualité. Dans le cadre de notre stratégie de performance, nous visons à contribuer à l'évolution de la vie urbaine en offrant des solutions de logement durables et prêtes pour l'avenir qui répondent aux besoins des ménages coréens modernes, tout en générant des rendements résilients et à long terme pour notre client. »

Jorrit Sennema, gestionnaire principal de portefeuille chez Bouwinvest, déclare :

« Le marché résidentiel de Séoul est à un point d'inflexion important. Une grande partie du parc immobilier est vieillissante et ne correspond plus aux besoins de la population urbaine d'aujourd'hui. Parallèlement, la croissance rapide des foyers d'une personne redessine fondamentalement la demande, ce qui crée un besoin évident de solutions de vie bien conçues et gérées par des professionnels. Ce déséquilibre offre une opportunité idéale de fournir des logements modernes et de grande qualité qui reflètent mieux la façon dont les gens vivent aujourd'hui, tout en favorisant l'institutionnalisation continue du secteur. »

Le véhicule s'appuie sur la stratégie mondiale de diversification continue de Tishman Speyer, qui priorise les investissements dans une gamme élargie de catégories d'actifs et de zones géographiques.

Le présent article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre de souscription pour des intérêts dans une juridiction quelconque.

À propos de Tishman Speyer (tishmanspeyer.com)

Tishman Speyer est l'un des principaux propriétaires, promoteurs, exploitants et gestionnaires d'investissements immobiliers de première classe dans environ 40 marchés clés aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Notre portefeuille couvre les communautés résidentielles abordables et à taux du marché, les immeubles de bureaux et les espaces de vente au détail de premier plan, les installations industrielles et de centres de traitement de données, les campus à usage mixte et les investissements en crédit immobilier. Nous créons des centres de sciences de la vie à la fine pointe de la technologie grâce à notre coentreprise Breakthrough Properties et favorisons l'innovation grâce à nos investissements stratégiques en proptech. Avec une vision globale, une expertise sur le terrain et une approche personnalisée, nous favorisons l'innovation, nous nous adaptons rapidement aux tendances mondiales et locales et anticipons de façon proactive l'évolution des besoins de nos clients. En intégrant la santé et le bien-être, des aménagements éclairés et des initiatives axées sur le client, comme notre plateforme de commodités pour les locataires, ZO, notre marque d'espace flexible et de cotravail, Studio, dans nos immeubles, nous améliorons l'expérience des personnes qui y travaillent et y vivent. Depuis sa création en 1978, Tishman Speyer a acquis, développé et exploité 600 propriétés, totalisant 242 millions de pieds carrés, d'une valeur combinée d'environ 138 milliards de dollars américains. Notre portefeuille actuel comprend des actifs emblématiques comme le Rockefeller Center à New York, The Springs à Shanghai, TaunusTurm à Francfort et le quartier de Mission Rock actuellement en cours à San Francisco.

À propos d'APG (https://apg.nl/fr) En tant que plus important fournisseur de services de retraites aux Pays-Bas, APG gère 601 milliards EUR (décembre 2025) en actifs de retraite pour 4,6 millions d'adhérents. APG offre des services-conseils exécutifs, une gestion des actifs, une administration des régimes de retraite et une communication sur les régimes de retraite. Avec environ 4 000 employés, nous opérons depuis Heerlen, Amsterdam, Bruxelles, New York, Hong Kong et Singapour. Nous travaillons pour des fonds de pension et des employeurs dans les secteurs de l'éducation, du gouvernement, de la construction, du nettoyage, des associations de logement, des organisations de travailleurs protégés, des médecins spécialistes et des architectes.

À propos de Bouwinvest (https://bouwinvest.com/)

Chez Bouwinvest, nous nous engageons à créer des rendements financiers pour nos clients institutionnels. Issu du fonds de pension des travailleurs de la construction néerlandais bpfBOUW, nous avons bâti une position unique en tant que gestionnaire d'investissement supervisant 17,8 milliards d'euros d'actifs (fin d'exercice 2025). Nous offrons aux investisseurs institutionnels l'accès à un portefeuille soigneusement élaboré d'investissements directs néerlandais et d'investissements indirects mondiaux ciblés, tout en offrant des possibilités d'investissement adaptées. Conformément à notre philosophie d'investissement, nous reconnaissons que la réussite et la compétitivité à long terme ne sont possibles que lorsque les considérations ESG font partie intégrante de notre processus décisionnel en matière d'investissement, lorsque ces considérations s'harmonisent avec l'obtention de rendements financiers dans notre horizon d'investissement. En les intégrant, nous équilibrons la préservation et la croissance de la valeur financière future pour nos investisseurs tout en apportant une contribution positive à la société. Voilà comment nous créons une valeur réelle pour la vie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2995679/Tishman_Speyer_Seoul_Skyline.jpg

SOURCE Tishman Speyer

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