TORONTO, le 19 oct. 2022 /CNW/ - L'analyse hors laboratoire (AHL) marque une avancée remarquable dans la prestation des soins de santé. Elle permet aux professionnels de la santé formés d'effectuer des tests diagnostiques là où se trouvent les patients, notamment dans des établissements externes, des régions éloignées, des pharmacies et même chez les patients, comme ce fut le cas pendant la pandémie. Cette technologie offre la possibilité d'effectuer des tests diagnostiques sans recourir à une infrastructure de laboratoire de base. Jumelée à un contrôle de la qualité approprié mené sous la supervision de professionnels de laboratoires, elle peut fournir des résultats exacts et précis qui facilitent la prise de décisions cliniques en temps réel.1

Comme il a été largement démontré pendant la pandémie, un plus grand recours à l'AHL peut procurer des avantages significatifs, notamment les suivants :

Des soins de santé rapides, efficaces et viables . L'AHL contribue à réduire la demande auprès des laboratoires centraux, fournit rapidement des résultats précis, tout en permettant aux systèmes de soins de santé de réaliser potentiellement des économies.

. L'AHL contribue à réduire la demande auprès des laboratoires centraux, fournit rapidement des résultats précis, tout en permettant aux systèmes de soins de santé de réaliser potentiellement des économies. Amélioration des résultats . Grâce au dépistage, au diagnostic et à la surveillance rapides et efficaces de diverses maladies, l'identification et la prise en charge s'effectuent rapidement, ce qui contribue positivement à l'amélioration des résultats cliniques. 1,2

. Grâce au dépistage, au diagnostic et à la surveillance rapides et efficaces de diverses maladies, l'identification et la prise en charge s'effectuent rapidement, ce qui contribue positivement à l'amélioration des résultats cliniques. Optimisation des ressources. Le système de santé canadien est soumis à d'énormes pressions. L'AHL permet de fournir des tests aux patients près de chez eux dans des établissements de santé décentralisés. Elle a le potentiel de réduire les visites dans les établissements de soins de santé traditionnels, notamment dans les services des urgences.

La pandémie de COVID-19 a mis en lumière le besoin fondamental d'avoir une infrastructure de laboratoire solide, non seulement pour protéger la santé des Canadiens et des Canadiennes, mais aussi pour répondre rapidement aux défis émergents. L'accès limité à des tests diagnostiques modernes, automatisés et décentralisés dans tout le pays a été l'un des principaux enjeux de la pandémie. Le Canada doit continuer à investir dans la mise en place d'une capacité et d'une infrastructure de diagnostic à grande échelle afin de préserver la santé de la population canadienne. L'AHL sera un élément fondamental de cette modernisation et devrait être déployée à grande échelle.

« L'AHL peut contribuer à améliorer la prise en charge des patients. Elle offre la possibilité d'élargir les bienfaits sur la santé des patients et d'améliorer la continuité des soins qui leur sont offerts par leurs fournisseurs de soins », a déclaré Dre Allison Venner, présidente de la Société canadienne des clinico-chimistes (SCCC) et membre du groupe d'intérêt sur l'AHL de la SCCC. « L'AHL permet également aux cliniciens de travailler plus rapidement et joue un rôle essentiel dans l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience du système de santé dans son ensemble. »

LabCANDx demande au Canada d'investir 3,75 milliards de dollars sur une période de cinq ans pour moderniser le secteur de la biologie médicale. Pour renforcer ce domaine, il faudra mettre l'accent entre autres sur le recrutement, le perfectionnement et la formation du personnel de biologie médicale, ainsi que la modernisation des infrastructures et des technologies de laboratoire ayant le potentiel de changer fondamentalement l'accès aux soins de santé et la façon dont ils sont prodigués partout au pays.

Des technologies comme le télédiagnostic, la télésurveillance, l'analyse hors laboratoire, les analyses moléculaires et génomiques, les diagnostics complémentaires et l'intelligence artificielle peuvent contribuer à transformer la prestation des soins de santé. Ces technologies s'inscrivent dans bon nombre de « tendances à surveiller en 2022 en technologies de la santé » identifiées par l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS). Les investissements dans ces domaines permettront de renforcer l'efficacité du système, tout en améliorant les résultats pour les patients et en aidant à résorber l'énorme retard dans les interventions médicales et chirurgicales causé par la pandémie.3

À propos de l'analyse hors laboratoire

Comme l'indique l'ACMTS, les analyses hors laboratoire sont des tests effectués à l'extérieur de laboratoires centralisés et présentent une variété d'applications potentielles dans les domaines du dépistage et du diagnostic. Parmi les tests les plus couramment utilisés, citons ceux qui servent notamment à surveiller la glycémie, les tests de grossesse à domicile et les tests de détection des maladies infectieuses.4

À propos de LabCANDx

La coalition LabCANDx collabore avec les dirigeants des systèmes de santé pour s'assurer d'offrir le bon test au bon patient au bon moment et une interprétation pertinente permettant d'éclairer les décisions cliniques de manière à améliorer les résultats et la pérennité. Cette initiative vise notamment à sensibiliser à la biologie médicale.

La coalition LabCANDx regroupe des représentants de plus de 35 organisations, dont des laboratoires médicaux publics et privés, des pathologistes, des cliniciens, des technologues, des fabricants de produits de diagnostic in vitro, des autorités sanitaires régionales, des associations et des collèges de médecine, des organismes d'accréditation ainsi que des groupes de défense des patients qui se sont réunis afin de donner une voix commune à la biologie médicale au Canada. LabCANDx est déterminé à promouvoir et à faire progresser la reconnaissance de la contribution de la biologie médicale à des soins de santé pertinents et efficaces axés sur le patient, et à favoriser l'amélioration des résultats des soins de santé axés sur la valeur.

