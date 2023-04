Tirer parti de la médecine de précision - Améliorer les résultats pour le patient en transformant la prestation des soins de santé

TORONTO, le 12 avril 2023 /CNW/ - LabCANDx, une coalition nationale qui comptent parmi ses membres des professionnels et des dirigeants en médecine de laboratoire, précise que la médecine de précision, également appelée médecine personnalisée ou individualisée, est un domaine en évolution dans lequel les médecins ont recours à des tests diagnostiques pour déterminer et guider les meilleurs traitements pour chaque patient.

La médecine de précision est également utilisée pour diagnostiquer les infections par la COVID-19. La pandémie de la COVID-19 illustre le besoin impérieux et l'importance d'une infrastructure de laboratoire solide, non seulement pour protéger la santé des Canadiens, mais également pour réagir rapidement aux nouveaux problèmes. L'un des principaux enjeux qui est apparu pendant la pandémie était l'accès limité à des tests diagnostiques modernes, automatisés et décentralisés à travers le pays. Le Canada doit continuer à investir et à mettre en place des infrastructures de test à grande échelle ayant la capacité de protéger la santé des Canadiens. La médecine de précision fera partie intégrante de cette modernisation et mérite ainsi un déploiement massif.

La médecine de précision permet d'atteindre l'objectif à quatre volets visant à améliorer : les résultats pour les patients, la santé de l'ensemble de la population, la viabilité des soins de santé et le bien-être des équipes soignantes. En plus des tests visant à détecter des agents pathogènes spécifiques, plus de 132 médicaments et biomarqueurs de médecine de précision sont utilisés pour faire progresser la thérapie.

La médecine de précision utilise des biomarqueurs pour identifier le risque de développer une maladie chez un individu, formuler des pronostics, identifier les agents pathogènes et élaborer les plans de traitement. La Dre Elizabeth McCready, présidente du Collège canadien des généticiens médicaux, affirme que la médecine de précision améliore également la capacité à prévenir les maladies, promouvoir la santé et réduire les disparités en matière de santé au sein des populations en (1) appliquant des méthodes et des technologies émergentes pour mesurer les maladies, les agents pathogènes et la vulnérabilité dans les populations; (2) faciliter l'accès à des thérapies qui ciblent les variantes génétiques et (3) promouvoir la viabilité des soins de santé grâce à l'élaboration de programmes de mise en œuvre spécifiques visant à améliorer la santé.

LabCANDx demande au gouvernement canadien d'investir 3,75 milliards de dollars sur une période de cinq ans afin de moderniser le secteur de la médecine de laboratoire. Le renforcement de ce domaine comprend le recrutement, l'éducation et la formation du personnel de médecine de laboratoire, ainsi que la modernisation de l'infrastructure et des technologies de laboratoire qui ont le potentiel de transformer radicalement l'accès et la prestation des soins de santé à travers le pays.

Des technologies telles que le télédiagnostic, la télésurveillance, les tests aux points d'intervention, les tests moléculaires et génomiques, les diagnostics compagnons (à savoir, la médecine de précision) et l'intelligence artificielle peuvent contribuer à transformer la prestation de soins de santé. Ces technologies s'alignent sur les "2022 Health Technology Trends to Watch" (tendances à surveiller en 2022 en matière de technologies de la santé) rapportées par l'Agence des médicaments et des technologies de la santé au Canada (ACMTS). Les investissements dans ces domaines favoriseront l'efficacité du système tout en améliorant les résultats pour les patients et en contribuant à résorber le grand nombre d'arriérés dans les procédures médicales et chirurgicales causés par la pandémie.1

La médecine de laboratoire offre un excellent « rapport qualité-prix ». Elle ne représente que 3 à 5 % du total du budget national de santé, et les résultats des tests de laboratoire influencent et informent jusqu'à 70 % des diagnostics et des plans de traitement des patients. Actuellement, plus de 4 200 tests de laboratoire sont financés par des fonds publics. Si l'on compare à d'autres secteurs d'activité, les systèmes de soins de santé au Canada et dans le monde ont sous-investi dans l'infrastructure des laboratoires, et ce, malgré leur grande valeur.

À propos de LabCANDx

La coalition LabCANDx a pour mission de collaborer avec les dirigeants du système de santé pour s'assurer que le bon test soit administré au bon patient, au bon moment, avec une interprétation appropriée pour éclairer les décisions cliniques en vue d'améliorer les résultats pour les patients et la viabilité des soins de santé. L'un des objectifs de cette initiative est de sensibiliser la population à la médecine de laboratoire.

La coalition LabCANDx est composée de plus de 35 organismes représentant des laboratoires médicaux publics et privés, des pathologistes, des cliniciens, des technologues, des fabricants de diagnostics in vitro, des autorités régionales de la santé, des associations et des collèges de soins de santé, des organismes d'accréditation, ainsi que des groupes de défense des patients, qui se sont rassemblés pour donner une voix commune à la médecine de laboratoire au Canada. LabCANDx s'engage à promouvoir et à faire progresser les contributions de la médecine de laboratoire à des soins de santé efficaces, appropriés et axés sur le patient, de même qu'à favoriser de meilleurs résultats de soins de santé fondés sur la valeur.

Renseignements: ou pour obtenir des brochures, visitez notre site Web au : www.labcandx.ca ou communiquez avec nous à l'adresse [email protected]