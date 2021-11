TINECO reçoit le prix d'innovation au CES 2022 dans la catégorie Maison intelligente

Le nouvel ajout à la gamme FLOOR ONE de Tineco s'appuie sur le rendement de premier plan du FLOOR ONE S3, lauréat du prix d'innovation au CES 2020, du prix RedDot Design 2020 et du prix Good Housekeeping Cleaning 2021. Les nouveaux modèles FLOOR ONE S5 (S5, S5 PRO et S5 COMBO) sont dotés de brosses à rouleaux mises à niveau qui glissent près des plinthes et nettoient les coins difficiles d'accès, et sont équipés de réservoirs d'eau plus grands pour prolonger le temps de nettoyage ainsi que d'un tout nouvel écran d'affichage.

Le FLOOR ONE S5 PRO est doté de la technologie exclusive de capteurs intelligents iLoopMC de Tineco, qui élimine les risques d'erreur en détectant les déchets secs et humides, les débris et d'autres dégâts. L'aspirateur ajuste alors automatiquement la puissance d'aspiration, la vitesse du rouleau et le débit d'eau en fonction des différents besoins en matière d'intensité de nettoyage. L'écran LCD couleur de 2,1 pouces du S5 PRO fournit des animations 3D vivides qui permettent aux utilisateurs de voir en temps réel l'état du nettoyage, les indications liées au nettoyage, les niveaux de batterie et d'aspiration, ainsi que les alertes d'entretien. Grâce à cette interaction, les utilisateurs bénéficient d'une expérience de nettoyage intelligente et efficace.

« Nous sommes ravis de recevoir ce prestigieux prix de l'innovation technologique et d'être reconnus par un groupe incroyable d'experts de premier plan de l'industrie. L'objectif de Tineco consiste à toujours fournir une technologie intelligente et une conception de grande qualité pour améliorer la vie des consommateurs et faire progresser l'industrie, a déclaré Alex Ruan, directeur général de Tineco International Business. Tineco connaît une croissance rapide, et nous continuerons de commercialiser des innovations de premier ordre. »

Le programme des prix d'innovation au CES, détenu et produit par le CTAMD, est un concours annuel qui récompense les conceptions et l'ingénierie exceptionnelles dans 27 catégories de produits technologiques grand public. Un jury d'experts de l'industrie composé notamment de membres des médias, de concepteurs et d'ingénieurs, examine les propositions en fonction de l'innovation, de l'ingénierie, de la fonctionnalité, de l'esthétique et de la conception.

Voici d'autres caractéristiques des modèles de la série FLOOR ONE S5 :

Réservoirs plus grands, temps de nettoyage plus longs : Des réservoirs d'eau propre et sale de plus grande capacité permettent aux utilisateurs de nettoyer de plus grandes surfaces sans interruption.

Des réservoirs d'eau propre et sale de plus grande capacité permettent aux utilisateurs de nettoyer de plus grandes surfaces sans interruption. Animations vivides (fonction du modèle PRO-Exclusive) : Le processus de nettoyage est guidé par les animations vivides présentées sur l'écran LCD couleur dont est doté le modèle PRO-Exclusive.

Le processus de nettoyage est guidé par les animations vivides présentées sur l'écran LCD couleur dont est doté le modèle PRO-Exclusive. Mode d'aspiration (fonction du modèle PRO-Exclusive) : Si les utilisateurs veulent simplement passer l'aspirateur, ils peuvent passer en mode d'aspiration pour aspirer l'eau et les débris des planchers sans devoir utiliser une vadrouille.

Si les utilisateurs veulent simplement passer l'aspirateur, ils peuvent passer en mode d'aspiration pour aspirer l'eau et les débris des planchers sans devoir utiliser une vadrouille. Nettoyage 2 en 1 (fonction exclusive au modèle COMBO) : Le modèle Floor One S5 Combo comprend un aspirateur à main intégré, idéal pour un nettoyage soigné dans les maisons et les appartements.

Tineco présentera la gamme FLOOR ONE au CES 2022 dans le cadre la Venetian Expo. Pour planifier une réunion, veuillez communiquer avec nous à l'adresse [email protected].

À propos de Tineco

Fondée en 1998, Tineco se voue à la conception d'appareils électroniques ménagers de première qualité qui sont utiles, faciles à utiliser et intelligents. Comptant plus de deux décennies d'expérience dans l'industrie du nettoyage domestique, Tineco n'arrête jamais d'innover et est prête à créer une vie intelligente facile pour tous.

