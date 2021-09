L'offre d'inspiration vintage rassemble couleurs psychédéliques et illustrations rétro dans un cri de ralliement pour la tolérance et l'espoir

MIDDLEBURY, Connecticut, le 9 sept. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, TimexMD, un chef de file mondial en matière d'horlogerie de qualité supérieure, a lancé une collection limitée de montres d'inspiration rétro en partenariat avec Coca-ColaMD. La collection réunit deux marques américaines emblématiques, Timex et Coca-Cola, pour transmettre un message indéfectible de tolérance et d'espoir. Pour inspirer les adeptes de montres du monde entier à prendre du temps pour ce qui compte vraiment -- la paix, l'amour et l'harmonie --, Timex présente trois modèles commémoratifs rendant hommage à la célèbre publicité du « Hilltop » de Coca-Cola en 1971 et son message d'unité.

L’esprit intemporel de la légendaire publicité du « Hilltop » de Coca-ColaMD a inspiré cette série limitée de trois montres Timex X Coca-Cola, dans le cadre de la collection 1971 Unity. Prenez du temps pour répandre la paix, l’amour et l’harmonie avec la collection Unity de Timex X Coca-Cola réunissant des versions inspirées des années 1970 des modèles Q Timex, Timex T80 et Timex Standard.

« Tout comme peut l'être le fait d'offrir un CokeMD à une autre personne, le fait de demander l'heure à autrui est un geste significatif - une manière de créer un pont entre les différences, de susciter une conversation amicale et de découvrir une communion d'esprit », explique Shari Fabiani, vice-présidente principale, Marketing de marque et Création pour le groupe Timex. « Notre objectif est d'offrir à tous des montres de qualité, et nous avons toujours cru qu'il fallait réserver du temps pour le "vivre ensemble". Nous sommes ravis de faire équipe avec Coca-Cola pour perpétuer leur message originel de solidarité et pour continuer à inspirer le monde à tous chanter en parfaite harmonie ».

Colorées à souhait, les trois montres commémoratives produites en édition limitée communiquent un message intemporel d'amour et d'harmonie qui demeure toujours aussi pertinent aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Décorées de motifs seventies nostalgiques évoquant l'esprit d'unité, les montres placées dans cette véritable « capsule témoin » nous rappellent avec bonheur de tisser des liens à chaque occasion et de parcourir le monde avec un esprit de compassion.

La montre à affichage numérique Timex T80 combine couleurs vives et design plein de fantaisie. De plus, elle répète un message intemporel d'amour et d'harmonie en faisant entendre le refrain emblématique de la publicité « Hilltop » : « I'd Like to Teach the World to Sing (in Perfect Harmony) ».

combine couleurs vives et design plein de fantaisie. De plus, elle répète un message intemporel d'amour et d'harmonie en faisant entendre le refrain emblématique de la publicité « » : « ». La classique Timex Standard arbore unun logo Coca-Cola bien visible qui fait sourire à la fois la montre et celui/celle qui la porte.

arbore unun logo Coca-Cola bien visible qui fait sourire à la fois la montre et celui/celle qui la porte. Enjolivée avec des teintes et motifs inspirés par la nostalgie des années 1970, la bien-aimée Q Timex présente le fameux Peace sign qui évoque l'esprit d'unité et d'amour.

Tournée au sommet d'une colline, la célèbre publicité de Coca-Cola met en vedette un groupe diversifié de jeunes qui chantent en parfaite harmonie. La collection reflète non seulement l'époque où la publicité a été diffusée, mais aussi le cri de ralliement WE DON'TSTOPMC de Timex, également porteur d'espoir d'un avenir où les gens du monde entier pourront être réunis afin de réaliser cet objectif commun d'unité.

« En ces temps difficiles, les petits moments de bonheur peuvent changer le monde. Nous l'avons découvert il y a un demi-siècle lorsque, au cœur de l'agitation et de division de l'époque, le simple fait de partager un Coke est devenu un cri de rassemblement pour la tolérance et l'espoir », a déclaré Kate Dwyer, directrice principale pour les licences mondiales de Coca-Cola. « Aujourd'hui, nous sommes fiers de rendre hommage à l'esprit toujours aussi essentiel de notre légendaire pub du "Hilltop", dans le cadre de la collection 1971 Unity ».

Célébrez avec nous cette nouvelle collaboration entre Timex et Coca-Cola en visitant le Timex.com ICI.

Le Groupe Timex conçoit, fabrique et commercialise des montres innovantes dans le monde entier. Le Groupe Timex est une entreprise privée dont le siège social est situé à Middlebury, au Connecticut, qui dispose de nombreuses unités d'exploitation et compte plus de 3 000 employés dans le monde entier. Comptant parmi les plus grands fabricants de montres de la planète, les entreprises du Groupe Timex confectionnent des montres sous des marques bien connues, dont Timex, Adidas, Furla, Gc, Guess, Missoni, Nautica, Salvatore Ferragamo, Ted Baker, Versace et Versus.

