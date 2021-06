« La saison printemps-été 2021 a pour thèmes la force et la persévérance. Nous avons conçu cette collection avec optimisme et passion, en nous appuyant sur nos fondements, en réinterprétant les époques passées et en suscitant des interprétations réfléchies des jours meilleurs qui nous attendent », a déclaré Giorgio Galli, directeur général de la création du Groupe Timex.

La plus grande nouveauté de la saison est sans doute le rafraîchissement complet de l'emblématique collection Waterbury Traditional, où le passé et l'avenir se rencontrent. La gamme présente de tout nouveaux modèles de boîtiers, de nouveaux cadrans et un motif Waterbury Watch Company stylisé sur toutes les nouvelles montres de la gamme, y compris les montres automatiques, à quartz, à trois aiguilles, GMT et chronographes.

S'ajoute à la sélection pour femmes la nouvelle collection Timex Malibu, dotée d'une touche de style surf urbain. Inspirée des couleurs de l'océan et des plages de Malibu, cette collection se distingue par une palette de couleurs enjouées aux tons de corail et de turquoise, idéale pour la transition du printemps à l'été. Cette palette est offerte dans les styles sélectionnés des collections Q Timex, Waterbury Boyfriend Legacy et Transcend.

En élargissant la gamme Q Timex, qui est souvent épuisée, de nouvelles couleurs saisonnières inspirées des plongeurs ont été créées pour répondre à la demande des consommateurs et pour complimenter la réédition de la collection originale de 1979. La tout aussi nouvelle réédition de la collection Q Timex de 1978 apporte également un raffinement rétro discret. De plus, elle complète le lancement américain de décembre, soit la réédition de la collection Q Timex de 1975, maintenant disponible dans le monde entier.

Timex élargira également ses offres les plus prisées avec une nouvelle version rouge et noire de la populaire M79 Automatic, et offrira de nouveaux modèles Navi XL Automatic, arborant la tendance intemporelle et archivistique des bracelets une pièce à double couche en tissu. De nouvelles couleurs et de nouveaux styles sont aussi lancés pour ce qui est des modèles Essex Avenue, avec son boîtier surdimensionné de 44 mm, Harborside Coast, avec sa lunette tournante et sa loupe de quantième, et Standard, qui arbore un look classique et une couronne surdimensionnée traditionnelle, un clin d'œil à notre montre originale.

Une autre nouveauté de la saison : Timex Pay, propulsée par Tappy. Il s'agit d'une nouvelle façon de payer sans contact en toute sécurité. Tapez, et le tour est joué! Grâce à toutes les fonctionnalités technologiques intégrées au bracelet, aucune batterie ou recharge n'est nécessaire pour utiliser Timex Pay. Jumelez un bracelet Timex Pay à votre montre préférée et à votre carte de crédit ou de débit Chase VisaMD pour un moyen facile de payer sans sacrifier votre style. Timex Pay peut être utilisée partout où les paiements sans contact sont acceptés.

Dans une perspective plus progressiste et axée sur l'avenir, Timex continue d'explorer de nouveaux territoires avec des partenaires de longue date et de nouvelles collaborations fascinantes continueront à voir le jour tout au long de l'année 2021, notamment avec des marques de style streetwear et des designers d'avant-garde, ainsi qu'avec des piliers américains et des icônes incontournables.

