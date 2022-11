La marque de montres la plus vendue aux États-Unis ludifie le temps et devient la première marque de montres à avoir une île qui lui est consacrée dans le mode Créatif de Fortnite

MIDDLEBURY, Connecticut, 11 novembre 2022 /CNW/ -- Timex MD, la marque de montre la plus vendue*, lance aujourd'hui une expérience unique et interactive permettant aux joueurs de participer à « Race Against TimeX » dans Fortnite®, l'un des jeux vidéo les plus populaires au monde. Dans le cadre du défi, les joueurs participent à de multiples courses contre la montre dans un univers virtuel regorgeant de montres où celles-ci symbolisent l'autonomisation et offrent aux joueurs une vitesse et des pouvoirs supplémentaires qui leur procurent un avantage sur les autres concurrents.

Race Against Timex

« Timex est un perturbateur depuis près de 170 ans, nous avons l'habitude de l'inattendu, explique Shari Fabiani, vice-présidente principale, Marketing de marque et Création pour le groupe Timex. En tant que chronométreur officiel du métavers, Timex joue avec le concept du temps et fusionne la technologie analogique au monde numérique dans l'un des jeux en ligne multijoueurs les plus populaires au monde, Fortnite. Timex n'en est pas à ses premiers pas dans le métavers, et maintenant, nous y allons à toute allure dans le jeu. D'autres expériences virtuelles et immersives seront lancées et nous ferons notre entrée sur le Web3 sous peu. »

La collaboration sera appuyée par une campagne entièrement intégrée qui fera le pont entre le monde virtuel et des expériences réelles, comme des cadeaux offerts dans le cadre du jeu et des partenariats, y compris avec des influenceurs de jeux vidéo comme Parker Locke, Sushi Bae, SypherPK, la vedette de YouTube Ali-A et Landon Barker, une icône de mode de la génération Z et un grand amateur de Fortnite.

« Pour moi, le temps passé à jouer à Fortnite est du temps bien investi parce que c'est l'une des façons dont je peux me retrouver avec mes amis sans toutes les choses superficielles qui peuvent nuire à la connexion, affirme Landon Barker. Je suis heureux de travailler en partenariat avec Timex. J'adore leurs montres et Fortnite, alors pour moi c'était une association qui allait de soi. »

Le défi Race Against TimeX comprend 6 mini jeux, chacun proposant aux joueurs des courses contre la montre comme une montée de l'eau, des murs qui se referment et des planchers qui s'écroulent. Les joueurs doivent également éviter les vagues générées par séquenceur et retrouver leur chemin dans le noir. Les joueurs peuvent acheter des bonus, avec des montres fantastiques qui transfèrent des pouvoirs spéciaux aux poignets des joueurs, ce qui leur donne plus de vitesse et des capacités supplémentaires pendant qu'ils essaient de compléter les six mini jeux le plus rapidement possible.

Timex est entré pour la première fois dans la métavers au moyen de partenariats novateurs, notamment un partenariat officiel de compte à rebours lors du concert en direct, virtuel et interactif de Justin Bieber présenté par Wave et de la tournée de spectacles alimentés par la réalité virtuelle « Enter The Hottieverse » de Megan Thee Stallion, présentée par AmazeVR, avec des montres Timex virtuelles ajoutées aux poignets de l'avatar de chaque utilisateur au moyen de fonctions spéciales de suivi de main en RV. Timex offre son expérience virtuelle la plus interactive à ce jour Dans « Race Against TimeX », et d'autres initiatives sont prévues sous peu dans le but de positionner Timex à l'avant-plan du métavers.

Timex a travaillé de concert avec des partenaires de premier plan pour mener à bien le défi « Race Against TimeX », y compris MetabrandsTM, une agence métavers pour les marques, SuperAwesome, une entreprise d'Epic Games qui a favorisé l'engagement numérique parmi les joueurs de la génération Z. et Beyond Creative, un important développeur de jeux en mode créatif de Fortnite.

Pour essayer « Race Against TimeX », accédez à Fortnite, choisissez le mode « Créatif », sélectionnez « Jouer » et entrez le « Code d'île ». Vous pouvez jouer à Fortnite gratuitement sur PC, PlayStation (4 et 5), Xbox One (S, X et Series X ou Series S), Nintendo Switch et les appareils mobiles d'Android.

Code d'île : 1359-6287-8998, ou utilisez le lien direct : https://epicgames.com/fn/1359-6287-8998

Pour voir et télécharger les ressources médias, cliquez ICI .

À PROPOS DU GROUPE TIMEX

Le Groupe Timex conçoit, fabrique et commercialise des montres novatrices dans le monde entier. Le siège social de la société privée est établi à Middlebury, au Connecticut, et elle dispose de nombreuses unités d'exploitation et compte plus de 3 000 employés dans le monde entier. Comptant parmi les plus grands fabricants de montres au monde, les entreprises du Groupe Timex confectionnent des montres sous des marques de renommée mondiale, dont Timex, adidas, Furla, Gc, Guess, Missoni, Nautica, Philipp Plein, Plein Sport, Salvatore Ferragamo, Ted Baker et Versace.

Retrouvez Timex sur les médias sociaux : @timex .

Personne-ressource pour les médias :

Patricia Rappaport, [email protected]

Kim Gallo, [email protected]

Rachel Walder, [email protected]

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1943359/TIMEX_v2_Optimal_M4V.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1944012/image001_ID_8237028b94e8.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1825034/Timex_Logo_1.jpg

SOURCE Timex