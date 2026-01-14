TimeWise de les Aliments Dainty Foods Inc. redéfinit les plats d'accompagnement : VITE FAIT. BIEN FAIT. Fabriquée au Canada

MONTRÉAL, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Rapides, innovantes et débordantes de saveur, les pâtes TimeWise prêtes en 60 secondes offrent un goût supérieur et une commodité exceptionnelle dans la catégorie des produits à longue conservation.

Les Aliments Dainty présente TimeWise, une toute nouvelle marque canadienne de plats d'accompagnement pensée pour simplifier le quotidien et rehausser les repas. Lancés chez les principaux détaillants à travers le pays, les premiers produits comprennent trois recettes de pâtes offertes en sachets micro-ondables de 250 g -- prêtes en seulement 60 secondes.

Nouveau produits (Groupe CNW/Les Aliments Dainty Foods) Essayez-les (Groupe CNW/Les Aliments Dainty Foods) Vite fait. Bien Fait. (Groupe CNW/Les Aliments Dainty Foods)

Conçue pour les familles actives, les professionnels, les étudiants et les aînés, TimeWise se distingue par une texture et une saveur de qualité supérieure, rendues possibles grâce au savoir-faire reconnu de Dainty. Le lancement débute avec des classiques réconfortants, et la marque prévoit élargir rapidement son offre avec des saveurs inspirées des cuisines du monde, apportant une touche de nouveauté à l'allée des plats d'accompagnement.

TimeWise s'appuie sur quatre valeurs clés : la commodité de produits fabriqués au Canada, l'innovation, la qualité sans ingrédients artificiels et des prix accessibles. Bien que le lancement canadien commence avec des pâtes, la gamme est appelée à s'étendre pour inclure une grande variété d'aliments.

Rapide. Pratique. Savoureux. Fabriqué au Canada.

