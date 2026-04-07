SINGAPOUR, 7 avril 2026 /CNW/ - La société internationale spécialisée dans les technologies d'IA appliquées à la communication, Timekettle, fera ses débuts au salon GITEX Asia 2026, qui se tiendra au Marina Bay Sands les 9 et 10 avril, où elle présentera sa dernière innovation : les W4 AI Interpreter Earbuds, récemment récompensés par l'iF Design Award pour l'excellence de leur conception.

Les W4 AI Interpreter Earbuds de Timekettle, équipés du SOTA Engine Selector et de la technologie de conduction osseuse IA, mettent en avant leurs capacités de traduction avancées et l'excellence de leur conception

Après une forte visibilité lors d'événements technologiques mondiaux tels que CES et IFA, la participation de Timekettle au GITEX Asia marque une étape stratégique dans l'une des régions d'innovation les plus dynamiques et multilingues au monde. L'entreprise vise à démontrer comment la traduction fondée sur l'IA peut mieux soutenir la communication dans le monde réel dans des scénarios d'affaires, de technologie et d'échange culturel.

Conçu pour la communication dans le monde réel

Les W4 AI Interpreter Earbuds sont conçus pour relever deux défis de longue date dans les appareils de traduction : Saisie vocale claire dans des environnements bruyants et précision de la traduction consciente du contexte.

Optimisée par Babel OS 2.0, la technologie W4 intègre deux technologies clés dans un système unifié :

AI Bone-Conduction Voice Pickup -- capte la parole directement à partir des vibrations vocales pour réduire les interférences de bruit ambiant

SOTA Engine Selector -- sélection dynamique du moteur de traduction le plus approprié en fonction de la paire de langues et du contexte

Ensemble, ces technologies forment un système en boucle fermée d'intrants propres, de traitement adaptatif et de production fiable, ce qui permet une performance plus stable dans des environnements comme les expositions, les réunions et les conversations d'affaires transfrontalières.

Conçu pour les scénarios d'affaires mondiaux

Contrairement aux earbuds de traduction traditionnels qui reposent uniquement sur des microphones à conduction d'air, W4 est optimisé pour les environnements à haute densité sonore comme les salons professionnels et les conférences, ce qui le rend particulièrement pertinent pour des événements comme le GITEX.

Le système est conçu pour fournir :

Reconnaissance vocale plus uniforme dans les environnements dynamiques

Résultats de traduction plus naturels et adaptés au contexte

Communication mains libres pour une interaction en temps réel

Qu'il s'agisse de présentations aux entreprises en démarrage, de discussions techniques ou de réseautage informel, W4 favorise une communication multilingue plus fluide dans divers scénarios.

Reconnaissance par iF Design Award

La W4 a également reçu l'iF Design Award, l'un des prix de design les plus prestigieux au monde, soulignant son innovation en matière de design industriel et d'expérience utilisateur.

Cette reconnaissance souligne l'approche de Timekettle consistant à combiner une technologie avancée d'IA à une conception centrée sur l'humain, en veillant à ce que les appareils de traduction soient non seulement fonctionnels, mais aussi intuitifs et confortables pour une utilisation réelle.

Commentaires de la direction

« L'Asie représente l'une des régions du monde les plus diversifiées sur le plan linguistique et axées sur l'innovation », a déclaré un porte-parole de Timekettle.

« En présentant W4 au salon GITEX Asia, nous espérons montrer comment la traduction par IA peut aller au-delà des fonctionnalités de base et devenir une infrastructure de communication fiable pour la collaboration internationale. »

Expansion de l'écosystème de l'innovation en Asie

La première participation de Timekettle au salon GITEX Asia témoigne de sa volonté de se développer sur les marchés internationaux, en particulier dans les régions où la communication multilingue est essentielle à la croissance des entreprises.

En mettant l'accent sur la convivialité dans le monde réel plutôt que sur le rendement en laboratoire, l'entreprise continue de faire évoluer ses produits vers des expériences de communication fiables, naturelles et évolutives.

À propos de Timekettle

Timekettle est une entreprise mondiale de technologie de communication basée sur l'IA qui se consacre à briser les barrières linguistiques grâce à des solutions matérielles et logicielles innovantes. Sa gamme de produits comprend des AI interpreter earbuds et des appareils de traduction conçus pour les voyages, les affaires et la communication au quotidien. Site web : www.timekettle.co

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SOURCE Timekettle

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