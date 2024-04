SHENZHEN, Chine, le 19 avril 2024 /CNW/ -- Timekettle, une entreprise innovante en croissance rapide spécialisée dans les solutions de communication multilingue, a annoncé une importante mise à jour logicielle ainsi que le lancement d'AI Translation Lab. Cet outil servira de nouvelle plateforme pour introduire rapidement des caractéristiques technologiques de pointe tout en recueillant immédiatement les commentaires des utilisateurs afin d'éviter de lancer des fonctionnalités sous-développées.

AI Translation Lab dans l’application Apple (PRNewsfoto/Timekettle)

AI Translation Lab représente un progrès important en vue de rendre la communication numérique plus personnelle, précise et éducative dans diverses langues. Il introduit une gamme de fonctionnalités clés visant à améliorer considérablement la précision et la fluidité des traductions.

Consciente de l'importance de traduire avec précision les noms propres et les termes spécialisés dans les conversations quotidiennes, Timekettle a doté AI Translation Lab d'un lexique personnalisé, qui permet aux utilisateurs de créer leurs propres termes liés à des traductions spécifiques, assurant ainsi une précision à tous coups. Grâce à ces glossaires personnalisés, les utilisateurs constateront, à mesure qu'ils ajoutent des termes au lexique, que les traductions produites sont de plus en plus précises.

Afin d'éviter l'impression de traduction mécanique laissée par les outils de traduction conventionnels, AI Translation Lab a amélioré sa fonction vocale pour intégrer des options qui imitent la tonalité humaine au moyen de nuances émotionnelles subtiles. Les utilisateurs ont maintenant la liberté de choisir entre les voix masculines et féminines, ce qui garantit une expérience auditive plus organique sans sacrifier l'efficacité.

Personnalisé pour les personnes aux prises avec des obstacles linguistiques pratiques comme les immigrants ou le personnel commercial international, le tuteur linguistique alimenté par l'IA exploite la technologie sophistiquée de l'IA pour faciliter les expériences d'apprentissage interactif, en mettant l'accent sur l'amélioration de la fluidité et de la prononciation. En intégrant le tuteur linguistique alimenté par l'IA dans son écosystème, Timekettle ne se contente pas de supprimer les obstacles à la communication; l'entreprise fournit également aux utilisateurs les compétences requises pour les interactions dans le monde réel.

À l'heure actuelle, le laboratoire de traduction axé sur l'IA de Timekettle prend en charge le chinois, l'anglais et l'espagnol. Dans le cadre de son engagement continu à rendre le monde plus interconnecté, Timekettle est déterminée à ajouter d'autres langues dans les prochaines mises à jour, conformément à son objectif de créer un monde où les personnes peuvent facilement communiquer dans leur langue maternelle.

Dans le monde mondialisé d'aujourd'hui, les technologies et les appareils fournis par Timekettle deviennent essentiels non seulement pour les voyageurs, mais aussi pour les entreprises internationales qui ont besoin d'établir une communication claire sans avoir à composer avec les retards ou les erreurs engendrées par de mauvaises traductions. La création d'AI Translation Lab souligne le dévouement de Timekettle à développer des technologies qui répondent aux besoins réels des utilisateurs.

En ouvrant la porte aux utilisateurs pour qu'ils passent d'une simple utilisation des technologies et des appareils à une contribution active pour façonner notre avenir, Timekettle invite les utilisateurs du monde entier à partir à la découverte d'AI Translation Lab , à prendre connaissance des dernières offres, à partager leurs commentaires instantanément, et à rejoindre le combat de la marque pour éliminer les barrières linguistiques grâce à une technologie novatrice.

À propos de Timekettle

Fondée en 2016, Timekettle est un fournisseur primé de premier plan de solutions de communication multilingue. Timekettle, dont le siège social est situé à Shenzhen, en Chine, exploite également un centre de service à la clientèle à Los Angeles, aux États-Unis. Ses produits exceptionnels ont été reconnus par de nombreuses distinctions internationales, dont le CES Innovation Award, le iF Design Award et le Japan Good Design Award.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web https://www.timekettle.co/ .

