Time Out publie la liste annuelle des meilleurs quartiers au monde, choisis pour ce qu'ils ont à offrir sur le plan du divertissement, de la gastronomie, de la culture et de l'esprit communautaire

LONDON, 6 octobre 2020 /CNW/ - Time Out a dévoilé aujourd'hui la liste des 40 quartiers les plus branchés au monde : les endroits qui offrent un équilibre entre une grande culture locale, une grande gastronomie et de belles activités de divertissement avec le soutien et la gentillesse pour leurs communautés pendant la tourmente de 2020.

Depuis 2018, la liste annuelle est compilée à partir des opinions des sections locales dans le cadre du sondage annuel Time Out Index mené auprès de plus de 38 000 résidents des villes du monde entier, interrogés sur les endroits où ils aimaient le plus passer leur temps dans leur ville. Pour dresser la liste cette année, le réseau mondial de rédacteurs en chef et d'experts de Time Out a tenu compte non seulement de l'ambiance, des offres sur le plan des restaurants, des bars, de la vie nocturne et de la culture indépendante, mais aussi de l'esprit communautaire, louant les quartiers où les gens ont manifesté un amour et un soutien inconditionnels envers les collectivités et les entreprises locales qui représentent l'âme de la ville.

Le quartier qui a atteint la première place, le quartier le plus branché au monde, est Esquerra de l'Eixample à Barcelone. En dépit de son image de quartier résidentiel de la capitale catalane, elle a fait preuve d'un incroyable esprit communautaire en 2020 avec des initiatives de quartier comme les séances Hidrogel, où les voisins ont organisé des soirées de danse de masse sur leurs balcons pendant le confinement. On y trouve également un certain nombre d'espaces de rassemblement essentiels, comme le jardin communautaire Espai Germanetes, et de grandes entreprises indépendantes comme Odd Kiosk, le premier kiosque de magazines LGBTQ+ au monde.

James Manning, rédacteur en chef international de Time Out, a déclaré : « Étant donné que les voyages à l'échelle mondiale sont en pleine déroute, cette année, notre liste annuelle des quartiers les plus branchés au monde se concentre moins sur la planification de votre prochain voyage que sur la célébration des hauts lieux qui montrent la voie à suivre pour profiter de la vie en ville. Dans les moments difficiles, les quartiers sont plus importants que jamais - et ce sont les endroits où l'âme de la ville se manifeste le plus, grâce à des entreprises indépendantes, à la culture locale et à des initiatives communautaires. Pensez à cette liste comme à un applaudissement à l'échelle mondiale de la force, de l'esprit et de la résilience des citadins. »

Time Out encourage les citadins à partager leurs quartiers préférés grâce à #LoveLocal.

Voyez la liste complète à timeout.com/coolest-neighbourhoods

1. Esquerra De L'Eixample, Barcelone

2. Downtown, Los Angeles

3. Sham Shui Po, Hong Kong

4. Bedford-Stuyvesant, New York

5. Yarraville, Melbourne

6. Wedding, Berlin

7. Shaanxi Bei Lu/Kangding Lu, Shanghai

8. Dennistoun, Glasgow

9. Haut-Marais, Paris

10. Marrickville, Sydney

11. Verdun, Montréal

12. Kalamaja, Tallinn

13. Hannam-dong, Séoul

14. Bonfim, Porto

15. Ghosttown, Oakland

16. Chula-Samyan, Bangkok

17. Alvalade, Lisbonne

18. Noord, Amsterdam

19. Centro, São Paulo

20. Holešovice, Prague

21. Lavapiés, Madrid

22. Opebi, Lagos

23. Narvarte, Mexico

24. Uptown, Chicago

25. Little Five Points, Atlanta

26. Wynwood, Miami

27. Phibsboro, Dublin

28. Nørrebro, Copenhague

29. Bugis, Singapour

30. Gongguan, Taipei

31. Soho, Londres

32. Binh Thanh, Hô Chi Minh-Ville

33. Melville, Johannesburg

34. Kabutocho, Tokyo

35. Porta Venezia, Milan

36. Taman Paramount, Kuala Lumpur

37. Allston, Boston

38. Bandra West, Mumbai

39. Arnavutköy, Istanbul

40. Banjar Nagi, Ubud

À propos de Time Out Group plc

Time Out Group est une entreprise mondiale de médias et de divertissement qui inspire les gens et leur permet d'explorer et de profiter de ce qu'il y a de mieux dans la ville. Sa présence numérique et physique comprend les sites Web, les magazines, les événements en direct et le Time Out Market. Sur ces plateformes, Time Out distribue son contenu organisé autour des meilleurs offres sur le plan des restaurants, des bars, de la musique, du théâtre, de l'art, du voyage et du divertissement dans 328 villes et 58 pays. Time Out, inscrite sur le marché de l'AIM, a son siège social au Royaume-Uni.

