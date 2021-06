LONDRES, 9 juin 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Time Out - une marque mondiale de l'industrie des médias et de l'hôtellerie - publie pour la toute première fois une liste des rues les plus tendance du monde, leur donnant le titre « World's Coolest Streets ». Parmi les 30 rues les plus populaires, une rue à Melbourne s'est classée au premier rang. Elle est suivie de rues à Barcelone, à Londres, à La Havane et à Los Angeles qui ont manqué de justesse la première place.

« Notre tout premier palmarès des rues les plus tendance du monde fait honneur aux entreprises et aux collectivités locales formidables qui rendent ces villes et ces rues attrayantes, a déclaré James Manning, rédacteur en chef international chez Time Out. Les endroits en question ont aidé les gens à passer à travers la dernière année, et il est plus important que jamais de soutenir ces lieux touristiques à mesure que tout commence à rouvrir. Des terrasses de restaurants à la culture du plein air, la vie de rue offre un aperçu de l'avenir de chaque ville. On est des créatures sociales, et ces rues sont les endroits parfaits pour se retrouver et recommencer à socialiser, à manger et à boire dans les restaurants et les bars. »

Pour dresser la liste, Time Out s'est servie de son propre indice annuel, déterminé grâce à un sondage mondial mené auprès de plus de 27 000 répondants. La marque a sollicité l'opinion des résidents du coin qui ont chacun été invités à indiquer la rue la plus populaire de leur ville. Afin d'établir le classement des rues, le réseau international de Time Out - qui compte plus de 100 rédacteurs et experts locaux - a tenu compte de la cuisine, des boissons, de l'art, de la culture, de la vie nocturne et des impressions de chaque collectivité au cours de la dernière année.

1. Smith Street, Melbourne

2. Passeig de Sant Joan, Barcelone

3. South Bank, Londres

4. San Isidro, La Havane

5. Sunset Boulevard, Los Angeles

6. Witte de Withstraat, Rotterdam

7. Rua Três Rios, São Paulo

8. Haji Lane, Singapour

9. Rua Rodrigues de Faria, Lisbonne

10. Calle Thames, Buenos Aires

11. Křižíkova Ulice, Prague

12. 7th Street, Melville, Johannesburg

13. Cat Street, Tokyo

14. 30th Avenue, New York

15. Levinski Street, Tel Aviv

16. Milwaukee Avenue, Chicago

17. Calle Gran Vía, Madrid

18. Calle Ocho, Miami

19. King Street, Sydney

20. Rua de Miguel Bombarda, Porto

21. Avenida Paseo de la Reforma, Mexico

22. Main Road, Kalk Bay, Le Cap

23. Alserkal Avenue, Dubaï

24. Rue Tiquetonne, Paris

25. Mariannenstraße, Berlin

26. Calle José Galvez, Lima

27. Seaport Boulevard, Boston

28. Jægersborggade, Copenhague

29. Allen Avenue, Lagos

30. Star Street, Hong Kong

