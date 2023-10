Timber! Une aventure immersive des plus frappante - Première mondiale à Montréal

MONTRÉAL, le 25 oct. 2023 /CNW/ - Timber! Les légendes oubliées, nouveau jeu d'aventure immersif créé par la firme 4elements, connaîtra sa première mondiale à Montréal du 20 octobre au 26 novembre 2023.

Timber ! Les légendes oubliées Avez-vous ce qu’il faut pour devenir un.e bûcheron.ne légendaire? Vous devrez abattre des pins géants, surmonter le rude hiver des forêts du Nord, et survivre aux attaques de loups-garous! Rendez-vous au timberexperience.com pour plus de détails.

Timber ! Les Légendes oubliées est une expérience collective interactive qui nous transporte dans les mystérieuses forêts du Nord d'antan. Grâce au savoir-faire des producteurs de 4elements, les participant.es sont appelé.es à briser les frontières entre le spectacle et le jeu vidéo. Êtes-vous prêt.es à abattre des pins géants, surmonter le dur hiver et survivre aux attaques de loups-garous? À vous de le découvrir!

Aventure d'exception, Timber! combine l'art et la technologie afin de créer un environnement immersif hors du commun. Les participant.es sont invité.es à prendre des décisions cruciales qui influencent le cours de l'histoire, créant ainsi une expérience unique pour toutes et tous. Les animateurs.trices présent.es donnent vie aux personnages, apportant une dimension émotionnelle à l'expérience.

« De colossales projections vidéo plongent le public dans une aventure multimédia. Les joueur.ses peuvent interagir simultanément, faire évoluer leur personnage et suivre la progression de leur quête, » explique Valérie St-Jean, co-fondatrice et directrice générale de 4elements. «Notre but est de trouver le héros ou l'héroïne qui se cache en chaque personne.»

Billets en vente dès maintenant

Du 20 octobre au 26 novembre 2023, vivez une expérience d'une heure dans un environnement spectaculaire. Les billets sont disponibles en ligne. Les participant.es doivent avoir 12 ans et plus. Les moins de 16 ans doivent être accompagné.es d'un.e adulte.

À propos de 4elements

Studio de productions montréalaises, 4elements propose des expériences interactives, ludiques et variées pour toutes et tous. Chaque installation plonge les participant.es dans une histoire captivante, leur faisant vivre des sensations fortes et inoubliables.

Véritable jeu vidéo grandeur nature, les joueur.ses sont entouré.es de projections, d'effets spéciaux et sonores, de décors, de comédien.nes et d'accessoires interactifs.

Ces jeux immersifs donnent naissance à un monde imaginaire, bien ancré dans le réel qui place le·la joueur.se au cœur de l'expérience.

