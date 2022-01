TIM MURPHY DEVIENT CHEF DE LA DIRECTION DE MCMILLAN AU MOMENT OÙ UNE NOUVELLE ÉQUIPE DE DIRECTION ET UN NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE SONT MIS EN PLACE

TORONTO, le 19 janv. 2022 /CNW/ - McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l., l'un des cabinets d'avocats nationaux en droit des affaires à service complet de premier plan au Canada, a annoncé la mise en place d'une nouvelle équipe de direction issue de la diversité et d'un plan stratégique ambitieux axé sur les clients, la croissance et l'équité, ainsi que la diversité et l'inclusion.

« La pandémie, les changements climatiques et les technologies ont radicalement changé non seulement notre société, mais aussi la façon dont nous faisons des affaires », déclare le nouveau chef de la direction, Tim Murphy. « Dans un contexte d'affaires complexe, vous attendez plus de votre cabinet d'avocats qu'un simple mémo juridique. Vous méritez un partenaire qui offre des solutions aux défis auxquels votre entreprise et votre secteur sont confrontés, et qui vous épaule en repérant les possibilités de croissance pour votre entreprise. »

Me Murphy est bien connu en politique canadienne comme ancien chef de cabinet du premier ministre Paul Martin. Depuis qu'il a quitté le gouvernement en 2006 et qu'il est retourné au droit, il est devenu l'un des principaux experts canadiens en PPP et en droit des infrastructures.

La nouvelle équipe de direction de McMillan comprend notamment :

Tim Murphy , associé directeur et chef de la direction

, associé directeur et chef de la direction John Clifford , associé et chef de l'exploitation

, associé et chef de l'exploitation Paul Davis , associé et président du conseil des associé.e.s

, associé et président du conseil des associé.e.s Claire Duckworth , directrice générale et cheffe des finances

, directrice générale et cheffe des finances Brett Stewart , associée et présidente du comité de gestion des risques et des finances

, associée et présidente du comité de gestion des risques et des finances Tushara Weerasooriya , associée et présidente du comité de planification stratégique

, associée et présidente du comité de planification stratégique Stephen Wortley , associé et chef de la direction clients

L'équipe présente son point de vue sur le prochain chapitre de McMillan ici. De courtes biographies des membres de l'équipe de direction suivent.

Selon Tushara Weerasooriya, présidente du comité de planification stratégique et associée spécialisée en restructuration, l'équité, la diversité et l'inclusion sont essentielles à la croissance et au succès des cabinets d'avocats. « Les recherches montrent que la diversité permet d'obtenir de meilleurs conseils et de prendre de meilleures décisions. Il n'est pas seulement temps que les cabinets d'avocats en droit des affaires comme le nôtre soient davantage le reflet des communautés qu'ils servent, c'est essentiel si nous voulons offrir un excellent service à nos clients. »

« Les besoins des clients sont complexes et nécessitent plus que de simples solutions juridiques », dit Stephen Wortley, le premier à avoir été nommé chef de la direction clients chez McMillan. « Nous avons le talent et l'expérience pour diriger les dossiers qui comptent le plus pour nos clients et leurs secteurs. Et nous allons mettre les clients au centre de tout ce que nous faisons pour qu'ils aient accès à une équipe complète. »

À PROPOS DE MCMILLAN S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Fondé en 1903, McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. est un cabinet d'avocats en droit des affaires à service complet de premier plan ayant des bureaux à Montréal, Ottawa, Toronto, Calgary, Vancouver et Hong Kong. Les avocat.e.s de McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. possèdent une expertise dans tous les domaines du droit des affaires et une connaissance exceptionnelle des secteurs des transports, des transactions technologiques, des infrastructures et de la construction, ainsi que des ressources naturelles et de l'énergie. Les valeurs de McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. -- respect, travail d'équipe, engagement, service aux clients et excellence professionnelle -- sont au cœur de l'engagement de notre cabinet à servir ses clients, ses communautés locales et la profession juridique.

Tim Murphy, associé directeur et chef de la direction

Tim Murphy est un leader dans le domaine des partenariats public-privé (PPP) et en droit des infrastructures. Il est administrateur de sociétés ouvertes et d'organismes publics. Il a déjà été chef de cabinet du premier ministre du Canada.

John Clifford, associé et chef de l'exploitation

John Clifford est un avocat en droit des affaires spécialisé dans les fusions et acquisitions transfrontalières, la gouvernance d'entreprise et le droit de la concurrence. En 2021, il a été nommé pour la cinquième année consécutive sur la liste mondiale des 100 LGBT+ Executives.

Paul Davis, associé et président du conseil des associé.e.s

Paul Davis est un avocat spécialisé en marchés financiers et en fusions et acquisitions de sociétés ouvertes. Il fournit des conseils sur les courses aux procurations et les transactions contestées qui font précédent. Il dirige le groupe des marchés financiers et des valeurs mobilières du cabinet et guide les efforts de McMillan pour soutenir l'EDI dans le milieu de l'entrepreneuriat Noir et la mission de l'Initiative BlackNorth.

Stephen Wortley, associé et chef de la direction clients

Stephen Wortley est un avocat spécialisé en marchés financiers et en fusions et acquisitions, notamment les valeurs mobilières et les sociétés, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Il a été reconnu pour son travail dans le domaine des F&A par les guides Chambers Global et Legal Media Group - Guide to Leading Practitioners: Chine.

Tushara Weerasooriya, associée et présidente du comité de planification stratégique

Tushara Weerasooriya est une avocate spécialisée en restructuration et insolvabilité reconnue dans Best Lawyers in Canada (2021). Elle préside le Conseil de l'équité, de la diversité et de l'inclusion de McMillan.

Claire Duckworth, directrice générale et cheffe des finances

Claire Duckworth est comptable professionnelle agréée. Elle supervise les activités et initiatives financières et autres dans l'ensemble du cabinet. Elle assure depuis 20 ans un leadership en planification stratégique, en communication de l'information, en analyse et en transformation des équipes financières.

Brett Stewart, associée et présidente du comité de gestion des risques et des finances

Brett Stewart est une avocate en droit des affaires dont la pratique est axée sur les transactions de fusions et d'acquisitions liées à du capital d'investissement. Elle est vice-présidente du comité sur le capital d'investissement et le capital de risque de l'American Bar Association et coprésidente de Canadian Women in Private Equity.

