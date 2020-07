Le produit le plus vendu d'Upright sera trouvable avec Tile™

SAN MATEO, Californie, 21 juillet 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Tile et Upright annoncent leurs plans pour rendre trouvable la technologie portable d'Upright, qui permet de corriger la posture. Le partenariat commencera à l'automne 2020 avec le produit le plus vendu d'Upright, soit l'UPRIGHT GO 2. Les utilisateurs actuels et futurs de l'UPRIGHT GO 2 pourront activer Tile par une simple mise à jour de l'application.

« Les ordinateurs vestimentaires sont devenus essentiels pour les activités concrètes, notamment pour les entreprises du secteur de la santé et du mieux-être », soutient Jeff Houlé, chef des affaires à Tile. « Nous travaillons pour aider les consommateurs à tenir un registre de tous les éléments importants auxquels nous faisons appel pour accomplir nos tâches quotidiennes, mais aussi pour exceller. »

Upright continue de s'établir comme chef de file dans la catégorie posture et santé lombaire. Avec la nouvelle réalité du télétravail et la hausse du temps passé devant l'écran, la croissance de la demande envers les solutions d'Upright depuis avril s'exprime à deux chiffres.

« Nos utilisateurs se disent préoccupés depuis longtemps par l'idée de perdre leur corset médical. Nous sommes donc ravis plus que jamais auparavant de nous associer à Tile pour dissiper ces inquiétudes », affirme Ori Fruhauf, cofondateur et directeur des affaires commerciales à Upright.

Upright se joint à la liste grandissante des partenaires de Tile, qui regroupe notamment Skullcandy, HP, Herschel et Nomad. Aujourd'hui, pratiquement tous les produits munis de la connectivité Bluetooth peuvent être rendus compatibles avec Tile en installant une simple mise à jour par la voie des ondes. Apprenez-en plus à l'adresse thetileapp.com/partners.

À propos de Tile™

Tile™ confère à toutes les choses la puissance de la localisation intelligente en repérant chaque jour jusqu'à six millions d'objets uniques. En s'appuyant sur sa vaste communauté de recherche qui s'étend sur plus de 195 pays, Tile aide les gens à retrouver ce qui leur est le plus important. Tile a récemment été récompensée d'une 5e place comme entreprise parmi les plus novatrices en électronique grand public sur la liste Fast Company. Établie à San Mateo en Californie, Tile bénéficie de l'appui de Francisco Partners, Bessemer Venture Partners et GGV Capital. Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter le Tile.com.

À propos d'Upright®

Créateur des seuls corsets médicaux corrigeant la posture et fournissant l'état d'avancement, des statistiques et des tendances en temps réel, Upright s'est imposé comme leader incontesté dans la catégorie de la santé lombaire. L'entreprise aide plus de 500 000 clients à adopter des habitudes posturales saines et à améliorer l'état de leur santé lombaire. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le uprightpose.com.

