Les modèles d'ordinateurs EliteBook 800 Series et ZBook Firefly 14 et 15 G8 de HP sont désormais offerts avec le logiciel Tile préinstallé

SAN MATEO, Californie, 7 décembre 2020 /CNW/ - Tile , la plus importante entreprise spécialisée dans la localisation intelligente au monde, présente, en collaboration avec HP , de nouveaux modèles de PC qui seront équipés de la technologie de recherche de Tile afin d'offrir la tranquillité d'esprit à des millions d'utilisateurs dans leur processus de transition vers le télétravail ou leur préparation en vue d'un retour au bureau. À compter d'aujourd'hui, la populaire gamme EliteBook 800 G8 Series de HP, qui comprend les modèles x360 830, 830, 840 et 850 ainsi que le ZBook Firefly 14 G8 et le ZBook Firefly 15 G8, seront offerts avec le logiciel Tile préinstallé. Ces nouveaux appareils s'ajoutent au modèle Elite Dragonfly et à la gamme EliteBook 1000 Series au sein de la famille grandissante d'appareils HP dotés de la technologie de Tile.

« Notre solution logicielle préinstallée qui ne nécessite aucun matériel rend l'application de la technologie de Tile plus accessible et plus conviviale, a déclaré CJ Prober, PDG de Tile. Notre collaboration avec Intel, qui a rendu possible cette version logicielle de Tile, et avec HP, qui est le premier fabricant d'équipement d'origine à intégrer cette capacité dans ses produits, est une étape importante de notre mission qui consiste à offrir la tranquillité d'esprit aux services de TI et aux utilisateurs finaux. »

Une fois que l'application mobile Tile est activée dans Windows, les utilisateurs des modèles EliteBook 800 Series et de ZBook Firefly peuvent profiter de ses caractéristiques pour localiser leur ordinateur portable, que celui-ci soit à proximité ou à distance. Ces caractéristiques fonctionnent même lorsque l'appareil est en veille, en mode hibernation ou éteint complètement.

Que vous soyez en télétravail ou que vous vous prépariez à retourner au bureau, il est essentiel de savoir où se trouve votre ordinateur portable, surtout en cette période d'incertitude. Tile a déclaré plus tôt cette année que près des trois quarts (72 %) des utilisateurs considéraient la capacité de localiser leur ordinateur portable perdu ou égaré comme étant très ou extrêmement importante.

Il s'agit de la première intégration de produit de Tile aux appareils dotés du processeur Intel depuis l'annonce de la collaboration entre les deux entités survenue plus tôt cette année. Les équipes de Tile et d'Intel continuent de travailler en étroite collaboration avec les fabricants de PC afin de déterminer la meilleure expérience d'intégration de l'application Tile pour les utilisateurs. En fait, en 2021, l'application Tile sera préinstallée sur certaines plateformes HP dotées du processeur Intel Core de 11e génération configurées avec les cartes de réseau sans fil Wi-Fi 6 (Gig+) et Bluetooth d'Intel.

« Grâce à l'intégration des capacités de Tile à nos solutions Wi-Fi et Bluetooth pour les plateformes PC d'Intel, il est maintenant extrêmement facile pour nos partenaires fabricants d'ordinateurs personnels d'activer Tile et d'offrir cette fonction à leurs utilisateurs », a déclaré Eric McLaughlin, vice-président, Environnement informatique client, et directeur général, Solutions sans fil chez Intel.

Tile collabore également avec Skullcandy, Comcast, Bose et Herschel, entre autres. À l'heure actuelle, l'application de Tile peut être intégrée à pratiquement tous les produits sur le marché. Pour en savoir plus, visitez le site thetileapp.com/partners .

À propos de Tile

Le pouvoir de la localisation intelligente de TileMC, qui est maintenant accessible pour tous les types de produits, permet de localiser jusqu'à six millions d'articles uniques chaque jour. Tirant parti de sa vaste communauté présente dans 195 pays, la plateforme de recherche en nuage de Tile aide les utilisateurs à trouver ce qui leur importe le plus. Tile se classe au 5e rang des entreprises de produits électroniques grand public les plus innovatrices selon Fast Company. L'entreprise établie à San Mateo, en Californie est appuyée par Francisco Partners, Bessemer Venture Partners et GGV Capital. Pour de plus amples renseignements, visitez le Tile.com .

