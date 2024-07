TIFIN India comprend MyFI, un assistant alimenté par l'IA qui aide les gens à obtenir de meilleurs résultats en matière de patrimoine, ainsi que TIFIN India Enterprise.

Aditi Kothari Desai, vice-présidente de DSP Group, se joint au conseil d'administration de TIFIN India Enterprise.

BOULDER, Colorado et NEW YORK, 17 juillet 2024 /CNW/ - TIFIN, une plateforme de premier plan qui utilise l'IA et les innovations pour favoriser la richesse, fait ses débuts internationaux avec le lancement de TIFIN India. Le lancement de TIFIN India représente une étape importante de la mission de TIFIN qui consiste à mettre à profit son expertise appuyée par l'IA dans les secteurs de la vente directe aux consommateurs et du commerce interentreprises pour les applications de gestion de patrimoine au sein des marchés mondiaux.

Le potentiel d'impact du marché indien est unique. À l'heure actuelle, la pénétration des services de gestion de patrimoine en Inde n'est que de 8 % (par rapport à 72 % aux États-Unis et 44 % en Chine). La population de l'Inde compte plus de 1,4 milliard d'habitants, et TIFIN s'attend à ce que plus de 500 millions de personnes aient accès à ses services de gestion de patrimoine et d'actifs au cours des sept prochaines années. TIFIN India sera organisé en deux secteurs verticaux principaux, MyFi, un assistant alimenté par l'IA pour aider les gens à obtenir de meilleurs résultats en matière de patrimoine, et TIFIN India Enterprise, qui mettra au point des produits natifs d'IA pour les entreprises de services financiers.

TIFIN India Enterprise a été lancé en partenariat avec le groupe familial DSP, l'une des entreprises de services financiers les plus anciennes et les plus respectées en Inde. En plus d'un investissement du groupe familial DSP, Aditi Kothari Desai, vice-présidente de la société de fonds communs de placement de DSP, siégera au conseil d'administration de TIFIN India Enterprise, de même que le fondateur et chef de la direction de TIFIN, Vinay Nair.

« Je suis ravi d'annoncer notre partenariat stratégique avec TIFIN India Enterprise, qui marque une étape importante vers l'intégration de l'IA dans le domaine des technologies financières en Inde, a déclaré Aditi Kothari Desai, vice-présidente de la société de fonds communs de placement DSP. La grande expertise de TIFIN en matière de services gestion de patrimoine alimentés par l'IA, combinée à l'héritage inégalé de 160 ans de DSP Group dans le secteur financier indien et à ses solides capacités numériques dans le domaine des technologies de la gestion de patrimoine, positionne TIFIN India Enterprise comme une entreprise exceptionnelle. Notre objectif est de nous positionner comme le premier choix pour le développement de solutions de gestion de patrimoine alimentées par l'IA, en tirant parti de notre combinaison inégalée de prouesses technologiques et de grandes connaissances du domaine pour assurer la réussite de chaque projet et produit. Nous sommes impatients d'offrir ces solutions novatrices aux intermédiaires du secteur financier, en commençant par l'entremise de la filiale de notre groupe, CompoundExpress. »

Commentant le lancement, Vinay Nair, fondateur, président et chef de la direction de TIFIN, a déclaré : « Notre vision est de tirer parti de l'IA pour aider plus de gens à profiter de meilleurs conseils financiers à l'échelle mondiale. Nous combinons notre expertise mondiale en matière de verticalisation de l'IA pour le développement de solutions de gestion de patrimoine appuyées par le savoir-faire local. TIFIN India utilise les leçons tirées du portefeuille de TIFIN pour créer des produits qui sont spécialement conçus pour les investisseurs et les entreprises financières de l'Inde. »

La stratégie de TIFIN India progresse bien, l'entreprise ayant annoncé le premier assistant conversationnel alimenté par l'IA de l'Inde, MyFi pour favoriser la création de richesse à long terme. MyFi tire parti des renseignements sur les investissements pour générer des conseils de placement personnalisés en fonction du portefeuille de placement de l'utilisateur pour un segment qui ne peut être traité uniquement par l'interaction humaine en raison du volume important d'investisseurs.

À propos de TIFIN

TIFIN est une plateforme d'IA qui vise à favoriser la création de richesse. TIFIN crée et exploite des entreprises qui font appel à la science des données, l'IA et la technologie pour régler les points de friction dans le domaine de la gestion de patrimoine et des actifs. Les sociétés créées par TIFIN ont déjà compris 55ip (vendue à JP Morgan), Paralel et comprennent acuellement Magnifi, TIFIN Wealth, TIFIN Give, TIFIN AG, TIFIN AMP, Sage, Helix, et TIFIN @Work. TIFIN a profité du soutien de JP Morgan, Morningstar, Hamilton Lane, Franklin Templeton et SEI, entre autres.

Personnes-ressources pour les médias

Michael Walsh

[email protected]

AJ Boury

[email protected]

Les renseignements contenus dans le présent document ne doivent en aucune façon être interprétés comme une sollicitation de vente ou offre de vente de services-conseils. Le contenu est fourni à titre informatif seulement.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1594579/TIFIN_Logo.jpg

SOURCE TIFIN